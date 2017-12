Truena síndico contra Alcalde de Nogales

Sólo mentiras rendirá en su cuarto informe de labores el alcalde de Nogales, afirmó el sindico del ayuntamiento, José López Aguilar, quién calificó de gris y poco productivo el trabajo realizado por el alcalde Antonio Bonilla Arriaga en 4 años de gobierno, pese a que los nogalenses le pagaron 50 mil pesos quincenales de salario.



"Lo primero que va informar son puras mentiras, pues por ejemplo dijo que sería un gobierno de puertas abiertas y en efecto, las puertas de su oficina estuvieron abiertas pero porque nunca estaba, nunca gestionó recursos y solo se ocupo de ser un alcalde de funciones básicas, porque en realidad durante los cuatro años nunca gestionó nada" afirmó.



Citó como ejemplo la ejecución de un puente que se gestionó a través del programa PRODERE en el año 2014, el cual se inició y pese a que no se concluyó, se reportó como obra terminada, además mencionó el caso de una pavimentación de la colonia "El Aguila " donde presuntamente realizó una pavimentación con guarniciones y banquetas, pese a que las banquetas están hechas desde 2012.



"Estoy por denunciar que él reporta guarniciones y banquetas para la calle la colonia el Águila, pero si revisamos google maps, descubriremos que esas banquetas ya estaban hechas, por lo que eso no creo que nos lo informe mañana y menos que nos diga que ahí tiene dos casas, que seguramente le alcanzó porque ganaba insisto 50 mil pesos quincenales como alcalde" agregó.



Pese al hermetismo con el que ha manejado el cabildo para la realización de este último informe, el sindico confirmó que será este miércoles a las 18:00 horas en la sala de cabildos y recordó que a lo lardo de los 4 años presentó un promedio de 12 denuncias contra varios funcionarios de este ayuntamiento.



"Los ediles hay que decirlo se conformaron con las migajas que el alcalde les daba y ahí están los resultados, denuncié a la tesorera porque nunca me dio estados financieros, ni corte de caja, el regidor segundo, porque siendo empleado de Pemex, mantenía a su esposa en nómina como aviadora, al regidor tercero porque incendió una camioneta del ayuntamiento, a la contralora y al director de obras públicas" finalizó.