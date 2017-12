Clonan tarjetas de abuelitos en el Sur de Veracruz; 100 sin pensiones

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-06-02:51:01 Jáltipan En Jáltipan un promedio de 100 abuelitos inscritos en el programa +65 le clonaron su tarjeta bancaria en este año

Un promedio de cien abuelitos inscritos al programa "+ 65 Pensión Adultos Mayores" fueron afectados en este año con la clonación de sus tarjetas bancarias, por lo que no recibieron su apoyo, luego de que el banco no se hizo responsable de este problema.



Se da el caso de algunos abuelitos que aun cuando volvieron a tramitar la mica, nuevamente se la volvieron a clonar, dando por perdido esos apoyos, lo que representó un duro golpe para ellos, pues estaban esperanzados en ese recurso.



Uno de los abuelitos agraviados señaló que, en su caso no le llegaba la ayuda, por lo que al ir al banco resultó que si le habían depositado, pero que él ya había retirado en un cajero y que hasta compras había hecho lo que no era así, sin embargo el personal de Banamex no dio marcha atrás en su postura, evadiendo de esta forma su responsabilidad.



Indicó que ante ello dio por perdido su apoyo, por lo que volvió a tramitar la tarjeta en el banco y al pasar los dos meses intentó cobrar y se la volvieron a clonar, perdiendo por segunda ocasión el apoyo.



En Jáltipan son un promedio de 4 mil abuelitos inscritos en el programa + 65 Pensión Adultos Mayores, los que cobran por tarjeta bancaria.