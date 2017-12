Niega CNC defraudar a productores del norte de Veracruz

El asesor del comité regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Papantla, Valentín García Leal, desmintió que esta agrupación cometa fraudes en contra de los productores de la zona norte de Veracruz, como se le exhibió en días pasados.



Aclaró que la CNC es una de las primeras organizaciones que surgió en el país para apoyar a los trabajadores del campo a fin de que mejoren sus condiciones de vida, y que en ningún momento los defrauda, por el contrario, los ayuda.



Pero insistió en que la UGOCEM, el Consejo Nacional Ciudadano Tamakxtumit (Conalcit) y otras agrupaciones sí cometen administraciones fraudulentos, y hasta consiguen facturas o incluso hasta animales para demostrar, cuando hay revisiones, de que los proyectos se ejecutaron en beneficio de los pobladores indígenas.



"Yo dije que muchas veces llegan proyectos con otras organizaciones, de cuales sí tengo pruebas, de que no llegan al cien por ciento a sus beneficiarios, eso sí lo sostengo. Pero en la CNC no hacemos eso como salió publicado en días pasados", expresó el representante de esta organización con sede en Papantla.



Valentín García afirmó que por el momento no han gestionado proyectos productivos relacionados a la crianza y venta de reses, borregos o puercos y abejas, por lo que se deslindó del manejo de recursos económicos pues indicó que realiza gestiones agrarias, de organización, sociales, educación, vivienda y asesorías, pero que los apoyos sólo pueden ser entregados por la Sagarpa o Sedarpa u otras organizaciones.



Sin embargo, el pasado 29 de noviembre de este 2017, Valentín García accedió a una entrevista que duró aproximadamente 8 minutos con 5 segundos, donde opinó sobre los foros ciudadanos que realizó el alcalde electo, Mariano Romero, y posteriormente mencionó lo siguiente:



"Pero les dije que los de la CNC bajan proyectos y se quedan con el chingado dinero, y así todas las organizaciones... Bueno, en la CNC se ha solicitado muchos proyectos, pero no le dan a los campesinos aquí, porque se quedan en otros niveles y desafortunadamente no llegan, nunca llegan, no se ejercen aquí directamente con los campesinos, esa es la verdad, por eso hay inconformidad", se puede oir en esa grabación a partir de los 3 minutos con 46 segundos.