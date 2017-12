Descartan anticipo de participaciones a municipios para pagar aguinaldos

La coordinadora del grupo legislativo del PRD, Yazmín Copete Zapot, rechazó la posibilidad de que el Congreso del Estado autorice anticipo de participaciones federales o préstamos a los ayuntamientos para pagar aguinaldos a trabajadores, dado que eso significaría comprometer las finanzas de los nuevos gobiernos que entrarán en funciones el 1 de enero 2018.



La también Secretaria de la Comisión de Hacienda Municipal, advirtió que se buscaría la forma de fincar responsabilidades a quienes no cumplan, porque no hay justificación para dejar de cubrir esa prestación.



Dijo que la Ley Federal del Trabajo establece las obligaciones que deben cumplir las autoridades con los trabajadores al cierre del ejercicio fiscal, disposición que obliga a presupuestar anticipadamente dicho gasto.



“Ya es el cuarto año de gobierno y deben cubrirlo en los términos y plazos establecidos, el primer año pueden justificar que están aprendiendo, pero en el cuarto ya no hay excusa, porque significaría heredar serios problemas; incluso, hasta el riesgo de que se tomen palacios municipales porque la gente exigirá pagos”.



En entrevista, la diputada indicó que desde inicio de año se recomendó a las administraciones municipales planear muy bien su gasto y evitar problemas al momento de cubrir aguinaldos, por ello reiteró, es una responsabilidad que no pueden soslayar o heredar a las futuras administraciones.



“Lo deseable es que los 212 ayuntamientos otorguen esa gratificación a los trabajadores, en muchos hogares ya cuentan con ese ingreso para cubrir necesidades, pagar deudas e iniciar el año con menos presión económicas"