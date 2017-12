Obras abandonadas y mal hechas detecta ORFIS en Soconusco

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-06-01:16:42 Soconusco El ORFIS exige al ayuntamiento de Soconusco solventar observaciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 2016, que pudieran causar un daño patrimonial de 2 millones 300 mil pesos

Un total de 21 observaciones y 11 recomendaciones financieras y técnicas fueron realizadas al gobierno municipal de Soconusco, como resultado de la auditoría practicada por el Organismo de fiscalización superior del Estado a la cuenta 2016, lo que presume un posible daño patrimonial de dos millones, trescientos veintisiete mil, novecientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos.



De acuerdo al dictamen emitido, de las observaciones hechas, 11 son de carácter financiero y 10 técnicas, mientras que las recomendaciones son 6 financieras y 5 del otro tipo.



Entre las observaciones financieras está el que en el 2016, tenía un adeudo pendiente de cubrir de 4 millones 108 mil pesos que era de años anteriores y que a esa fecha aún no pagaba. Pero aún más es que ese mismo año, registró más adeudos por 1 millón, 770 mil 699 pesos sin contar con el recurso para pagarlos, sin que se haya inscrito como deuda pública.



De igual forma, del mismo tipo de observación, está el de que haya retenido del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, la cantidad de $359,203.76, que proviene de ejercicios anteriores, que no ha sido pagado ante la autoridad competente.



Una más señala que el Ente Fiscalizable efectuó erogaciones, por concepto de Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, los cuales no fueron comprobados a través de su amortización o en su caso recuperados al 31 de diciembre de 2016, por un monto de 3 millones120 mil pesos.





OBSERVACIONES TÉCNICAS



Dentro del rubro de observaciones técnicas a la obra pública, que fueron un total de 10, destacan la obra número 2016301450503 que se trata de la construcción de pavimento hidráulico del boulevard Santa Ana, en la localidad de Santa Cruz, en el que se invirtieron 3 millones ,896 mil 711 pesos con 50 centavos y que fue encontrada sin terminar, faltando por ejecutar trabajos de “Operación, mezclado, tendido y compactación de base…”, y “Pavimento de concreto…”; la fecha de la revisión física de la obra fue posterior al vencimiento del periodo contractual teniendo 78 días de atraso.



En la obra número 2016301450559 que corresponde a la Construcción de canal de aguas negras en la Colonia Lealtad que tuvo un monto ejercido de 300 mil pesos, se encontró que estaba sin terminar, pues le faltaba trabajos por ejecutar de excavación y conducción de aguas negras.



Otra acción reprobada por el ORFIS fue la obra número 2016301450003 que consistió en la construcción de muro de contención en la calle Vicente Guerrero de la cabecera municipal que tuvo un monto ejercido de 474 mil 249 pesos con.17 centavos y en el que se detectó que el pago fue excesivo, pero además está incompleta ya que se trabaja para terminarlo, pero falta por ejecutar trabajos de concreto ciclópeo, cimbra en zapata, dren fabricado y relleno con material filtrante, según el documento.



El ORFIS al realizar la revisión de la obra número 2016301450008 que corresponde a la introducción de drenaje sanitario en la calle Juan Álvarez entre las calles Guadalupe Victoria e Hidalgo de la cabecera municipal y en el que se gastó 680 mil 322 pesos, se encontró que estaba inconclusa y abandonada.



Una de las más graves es la obra número 2016301450068 que pretende la introducción de una línea de conducción de agua potable de la comunidad de El Castaño - La Cruz, en la localidad de El Castaño, donde se ejercieron 534 mil 372 mil pesos y que el ORFIS que aunque está concluida, no puede operarse por deficiencias en su construcción.



De igual forma fueron encontradas 26 obras sin terminar o abandonadas, cuyos recursos ya están en poder del gobierno municipal y que fueron observadas por haber sido realizadas fuera de norma o con problemas de carácter físico.



Ante tales situaciones, el ORFIS determinó que, “Finalizada la Fase de Comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016, que se efectuó mediante la práctica de auditoría a pruebas y muestras selectivas, se determinó que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto de $2,327,976.96 pesos”.