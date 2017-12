Falso, que se haya exigido pago de 300 mdp a Yunes, dice el fundador de ONEA

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-12-06-01:13:22 Imagen del Golfo

El empresario Carlos Gidi Blanchet calicó de falsas las acusaciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sobre supuestos negocios realizados con Javier Duarte.



En un video, el director general de la firma GB Plus SA de CV SOFOM ENR acusó al mandatario de oportunista al sostener que cuando comenzó la actual administración, le exigió el pago de 300 millones de pesos.



“Yunes no puede concebir que alguien contribuya en una misión social y política de manera separada de su labor profesional”.



Y añadió: “como fui yo quien fundó la ONEA, se está refiriendo a mí (como su dueño). Yo jamás me he parado en su oficina. Jamás he solicitado audiencia y mucho menos le he pedido que me pague nada”.



Y es que desde la tribuna del Congreso, el gobernador Miguel Ángel Yunes descalificó a la ONEA, al advertir vínculos de sus ‘dueños’ con Javier Duarte.



Y continuó: “La cifra de 300 millones es un invento del gobernador; contrario de lo que él alega, las dependencias empezaron a regularizarse en los pagos por cuenta de los trabajadores que el gobierno había desviado. Y esto no fue por otra cosa más que por la multitud de demandas, denuncias y reclamos públicos que hicimos ya desde el segundo año de Duarte”.



Asimismo le recordó que fue la empresa GB Plus la que denunció pública y judicialmente a ex funcionarios del estado, incluido el ex gobernador Duarte, aunque las querellas se mantienen “dormidas en la Fiscalía General del Estado, porque los que antes fueron los ladrones ahora resultan ser sus aliados”.



Carlos Gidi respondió que la ONEA no tiene dueño, pues aunque es fondeador de la organización, no es “el único”, y su agenda es independiente a la de las empresas que dirige.



“En la ONEA se denuncia el mal gobierno y al mal gobernante. Fuiste tú quien arrinconó a ONEA y a la mayor parte de la sociedad veracruzana a una nueva lucha que se resume en el objetivo de expulsar gobiernos miopes, incompetentes, mentirosos y antiprogreso”, expuso.



En cuanto a su actividad empresarial, Carlos Gidi Blanchet insistió en que sus empresas no tienen ni han tenido nunca negocios con el gobierno.



“Si vivir en Veracruz significa una constante zozobra; ser empresario veracruzano es un viacrucis y ya ni se diga si además eres un activista. Nosotros ni suplicamos ni hacemos concesiones y, desde luego, no te permitimos mentir sobre nuestra integridad y la de ONEA”, expuso.