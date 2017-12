INM no mantiene seguridad en Las Choapas ante paso de migrantes Tweet A pesar que en el municipio de Las Choapas, sigue siendo paso de migrantes, no se cuenta con algún programa para su protección, por parte del gobierno federal Las Choapas - 2017-12-05 18:49:32 - Miguel Ángel Rodríguez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-06-00:50:32 Las Choapas Los migrantes en peligro por los asaltantes de ferrocarriles A pesar que en el municipio de Las Choapas, sigue siendo paso de migrantes, no se cuenta con algún programa para su protección, por parte del gobierno federal.



El Instituto Nacional de Migración (INM), mantiene su presencia en la frontera de Veracruz y Tabasco, además de la ciudad de Coatzacoalcos, pero en Las Choapas, lugar que se ubica en medio de los dos puntos de vigilancia, se ha convertido en la zona más riesgosa de “trasiego de indocumentados”.



A pesar que el flujo de migrantes disminuyó aproximadamente en el 2012, existen reducidos grupos de personas que cruzan el tramo Tabasco-Las Choapas-Coatzacoalcos, que sigue representando riesgos peligrosos, ante los grupos delictivos que despojan a los centroamericanos de sus pertenencias.



Luego de los actos violentos de los que son víctimas las personas que viajan en el ferrocarril, el actual gobierno solicitó al instituto resguardara la seguridad de este tramo, pero las acciones solo se realizaron por algunas semanas y posteriormente fueron canceladas.



Los migrantes, indicaron que a pesar que los asaltos ya no se realizan al menos de manera violentas, los siguen despojando de sus pertenencias, por lo que en ocasiones terminan varados en las ciudades para pedir la caridad de los ciudadanos y así, poder seguir con su viaje. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario