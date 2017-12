Busca abogado ser candidato al senado por la vía independiente

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-06-00:44:58 Coatzacoalcos El abogado ambientalista Horacio Polanco Carrillo busca la candidatura al Senado de la República de manera Independiente

El abogado ambientalista Horacio Polanco Carrillo buscar la candidatura al Senado por la vía Independiente, porque dijo que en México es necesario legislar y hacer leyes en materia ambiental y de desarrollo sustentable, porque es la base para lograr el desarrollo y crecimiento económico del país.



Con una trayectoria de más de 20 años en Petróleos Mexicanos, en donde ocupó diversas cargos en las áreas de Administración, Recursos Humanos y Producción, el abogado Horacio Polanco dijo que es el único aspirante a ser candidato Independiente al Senado de la República por el Estado de Veracruz y tiene hasta el 21 de enero para entregar 120 mil firmas y lograr su registro para aparecer en la boleta electoral del Uno de Julio.



Horacio Polanco confió en poder dar la sorpresa y en primer paso es a completar las firmas para el Registro formal de su candidatura, posteriormente ganar la elección constitucional o hacer un papel decoroso en esa elección, que siente las bases, para que en el futuro los candidatos Independientes sean una opción ante el hartazgo que tiene la ciudadanía por los candidatos tradicionales de los partidos políticos.



“Yo me metí a participar porque tengo ganas de hacer algo por mi estado y romper los paradigmas, no es posible que en Veracruz no hubiera un candidato a Senador Independiente, por eso me anote y con todas deficiencias que presente el INE para poder recolectar las firmas, espero poder cumplir con el requisito y aparecer en la boleta del próximo Uno de Julio”, señaló el aspirante.



Dijo también que ganar o no ganar no le quita el sueño, lo importante es sentar un precedente y abrir caminos para que las futuras generaciones tomen conciencia de la importancia de los candidatos Independientes en los procesos electorales, pues la gente ya está cansada de los Políticos tradicionales y de los Partidos Políticos que hoy más que nunca están corrompidos y no existen ni lealtades ni principios partidistas.



El aspirante a la candidatura Independiente por el Senado de la República Horacio Polanco criticó también el proceso poco transparente y burocrático que ha diseñado el INE para que los aspirantes a candidatos Independientes llámese Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, puedan recolectar sus firmas de apoyo y obtener financiamiento ciudadano, pues en el primer objetivo, la APP que les dio el INE tiene continuas fallas y no todos los ciudadanos tienen acceso al Programa para ingresar las firmas de apoyo.



En el tema del financiamiento ciudadano, el INE ha puesto una serie de trabajas burocráticas y algunas medidas que inhiben la participación del ciudadano para apoyar al candidato independiente de su preferencia, pues consideran que es violatorio a la secrecía del voto, lo que impide que los candidatos independientes puedan recibir recursos para realizar su labor de proselitismo y ahí ya están en desventaja ante los candidatos tradicionales.