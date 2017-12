Gobierno veracruzano adeuda 400 mdp a los ayuntamientos

Luego de más de un año que alcaldes de todo el estado tomaron las instalaciones de palacio de gobierno, para exigir al entonces gobernador Flavino Ríos Alvarado que le fueran pagadas las participaciones federales, actualmente los ediles ya perdieron las esperanzas de que la actual administración pague 400 millones de pesos que les adeudan.



Uno de los ediles que participó activamente en esta toma de palacio fue el de Zacualpan, Julián Luna García, quien en entrevista dijo que siguen a la espera de que el Gobierno del Estado cumpla con el pago participaciones pendientes.



“Nosotros seguimos esperando que el Gobierno del Estado cumpla. Entendemos que es un adeudo que tiene la administración estatal con el municipio, no una persona con otra, es una institución con otra institución y nosotros seguimos dándole seguimiento a la cuestión que tiene que ver con el tema de las denuncias que presentamos en la PGR y la controversia constitucional que presentamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.



El alcalde dijo que a 20 días de dejar la administración municipal no consideran que se vaya a dar el pago de, en su caso, ocho millones 240 mil pesos, y en general de los casi 450 millones de pesos a los municipios perredistas.



En ese sentido, afirmó que se está dando seguimiento a estas acciones y en la entrega recepción del municipio se hará el informe a la nueva gestión para que ellos también le den seguimiento al ser un adeudo institucional.



Descartó que se les pueda fincar alguna responsabilidad a los presidentes municipales salientes, toda vez que nunca fueran recibidos y la cuenta pública, cuando menos la suya, salió sin observaciones y fue aprobada por el Congreso.



Luna García indicó que será responsabilidad de quien sí recibió el dinero y no lo entregó a quien correspondía.



Para finalizar y a pregunta expresa sobre cuándo podrían empezar a pagarse estos adeudos, manifestó que la respuesta tanto del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, como del gobernador es que no hay recursos para hacerlo, pero sí reconocen la deuda.