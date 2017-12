Pese a molestia, Canaco y Canirac se incorporan al 2% al Hospedaje: Sectur

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) serán integrantes del Fideicomiso del Dos por Ciento al Hospedaje, advirtió el Secretario de Turismo y Cultura (Sectur) Leopoldo Domínguez Armengual.



Entrevistado la mañana de este martes, el funcionario estatal aclaró que en el caso de la Canirac, tendrá voz, más no voto, una vez que ellos no están incluidos en el pago del porcentaje.



“Desde luego van a tener un asiento en el Comité Técnico aunque sea con voz nada más, como estaba en el pasado. La Ley que se derogó estaba también la Canirac; Canaco-Servytur sí tendrá voto”.



Lo anterior luego de que las siete regiones de hoteleros mostraron su inconformidad por la inclusión de estas dos cámaras, que a su consideración no tendrían por qué estar integradas en dicho comité del Fideicomiso.



En este sentido el funcionario estatal señaló que está contemplada la inclusión de ambas cámaras, pero rechazó que sea para inclinar la balanza a favor de las decisiones del Gobierno.



“De ninguna manera es para balancear a favor de alguien, es un fideicomiso público, maneja dinero público, lo que se recauda es un impuesto y por lo tanto el estado es quien debe tener mayoría. No es para balancear, al contrario es para escuchar opiniones y sugerencias de todos los que tienen que ver con la actividad turística”.



El secretario de Turismo indicó que el comité técnico empezará sus funciones una vez que esté constituido el fideicomiso, el cual tiene como fecha límite el 16 diciembre, faltando únicamente publicar el decreto del gobernador y definir el banco que operará el recurso.



Para finalizar Domínguez Armengual consideró que se recaudarán entre 45 o 50 millones de pesos que serán utilizados en la promoción turística del estado, para lo cual ya hay varios proyectos de publicidad de todos los atractivos del estado.