Temporada navideña no aumentará mucho las ventas, prevén empresarios

El exconsejero de la Coparmex Xalapa, Augusto Zamora Lara, advirtió que para la temporada navideña solo aumentará en un 15 por ciento las ventas para los empresarios establecidos.



En entrevista mencionó que sigue sin fluir los recursos económicos, por lo que se espera que esta época no sea tan beneficiosa para el comercio local.



Y es que dijo -que esperan- una cuesta de enero muy difícil por lo que los ciudadanos prefieren ahorrar para lo que se viene el año próximo.



"A lo largo del año se han venido dando promociones y el Buen Fin, cosas de ese tipo, yo creo que será muy leve entre 10 y 15 por ciento, no será mucho, porque la gente cuida bien su dinero, porque ya se le acabó o ya lo debe, claro que muchos cuidamos lo poquito que nos cae."



Recordó que en el último año no ha habido obra pública importante, lo que generalmente fortalece las economías locales.



“La generación de la riqueza no se ha atendido como debe de ser, no hay forma de hacer mercado ni fortalecer economías locales o regionales, porque no hay inversión en obras para la construcción de complejos industriales".