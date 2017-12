Municipios sí tendrán recursos para seguridad pública: Ana Ledezma

La secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, Ana Cristina Ledezma López, aseveró que los gobiernos municipales sí tendrán recursos para retomar la seguridad en sus policías municipales en 2018 y dijo que ese es más bien un pretexto de algunos de ellos.



Cuestionada sobre la queja de los alcaldes electos de Morena sobre la creación de las policías municipales y la falta de recursos, remarcó que ponen muchos pretextos y no tienen voluntad política para asumir los encargos constitucionales como el tema de la seguridad.



La funcionaria precisó además que hay fondos federales que se pueden emplear en estos temas.



"Sí hay recurso. Cada uno de los presupuestos de los municipios reciben Ramo 033 y está el Fortamun, con recursos del Fortamun pueden pagar todo lo que tenga que ver con Seguridad Pública, y todavía de los 23 municipios que tienen Mando Único hay 17 municipios que reciben recurso federal para la capacitación y mantenimiento de sus policías, entonces recurso sí hay, falta voluntad política y ponen muchos pretextos", apuntó.



Criticó que otra de las quejas de los ediles electos de Morena sea que tardarán hasta nueve meses capacitando a sus elementos, pues dijo, desde hace varios meses se están sosteniendo reuniones que buscan facilitar la entrega de la seguridad pública, a las que los ediles electos no acuden.



"Se han hecho muchas reuniones, lamentablemente no han acudido, hemos estado sentados con otras autoridades municipales electas y actuales quienes han estado en la mejor disposición, y lamentablemente los demás alcaldes no se han presentado. (Los de Morena), no, solo en una ocasión estuvo el alcalde de Xalapa, el 30 de septiembre, de ahí no ha regresado a las demás reuniones", remarcó.



Insistió en que no pueden evadir una responsabilidad constitucional pues es responsabilidad de los municipios, la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado que está dando todas las facilidades para que lo hagan.



"Qué es lo que ocurre, que dentro de las agendas de algunos presidentes municipales no es su prioridad garantizar la seguridad de los ciudadanos", lamentó.