Afinan último informe de DIF en Mariano Escobedo

El próximo 15 de diciembre, la presidenta del Dif municipal de Mariano Escobedo, Rosario Bautista Romero, realizará su último informe sobre las actividades que se llevaron a cabo durante el 2017.



La funcionaria dijo que se siente afortunada por haber sido parte de una administración preocupada por la gente, pues ahora ve de un modo distinto la forma de ayudar a quien menos tiene, pero sobretodo está agradecida con todas esas personas que confiaron en au trabajo.



"El trabajo fue bonito, de mi parte y mi equipo, que durante cuatro años el ciudadano fue primero, porque las necesidades son primero antes que nosotros incluso, yo agradezco a todas esas personas que me dicen que me estiman y que me ven por la calle y hasta me saludan, me voy contenta y satisfecha de la lavor realizada" comentó.



Señaló que durante los cuatro años de su labor se enfocó en apoyar a los niños que presentaban desnutrición, en los adultos mayores que en muchas ocasiones no tenían alimentos y en mujeres que eran victimas de violencia domestica, pues gracias al trabajo del DIF, los casos disminuyeron y muchos concluyeron en buenos términos.



"Atendimos con respeto, preocupacion y cariño porque somos una familia, me voy satisfecha porque con poquito hicimos mucho, me cambió la vida y la forma de ver a los abuelitos, a los niños, a nuestras vecinas, gracias por el cariño, por hacerme participar de sus problemas, por ver en mi a una amiga, eso es lo que me llevo el cariño y la satisfaccion de resolver problenas y necesidades" finalizó.