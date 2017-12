En el Sur venden armas de fuego en redes sociales

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-04-23:52:41 Nanchital Usuarios con cuentas falsas ponen a la venta en redes sociales armas de fuego

Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para la sociedad actual, por medio de esta se puede divulgar información de forma rápida, lo cual ha sido aprovechado en su mayoría por personas dedicadas al comercio, estos suben información de sus productos con el fin de venderlos con mayor rapidez.



Sin embargo, en algunas páginas creadas en Facebook algunos usuarios además de poner a la venta, comida, zapatos, prendas de ropa, entre otros artículos, también han subido imágenes de armas de fuego las cuales venden por varios miles de pesos de forma ilegal.



Ante la situación elementos del Ejército Mexicano se mantienen al tanto para dar con estas personas, de quienes queda claro no cuentan con los permisos para portar armas, sin embargo con toda libertad utilizando cuentas falsas ponen en venta estos artefactos, ya que debido a lo antes mencionado es complicado ubicarlos.



Tal es el caso de una persona, quien subió una imagen de una pistola tipo escuadra color plata con negro en la página “Cambalache Nanchital”, en su comentario no da mayor información solo por inbox, por esta pide la cantidad de 11 mil 800 pesos.



En la misma página, el usuario, del municipio Agua Dulce subió una imagen de igual forma de una pistola tipo escuadra, en el mensaje escribe, “Bonito juguete (45) mando foto por inbox me eliminaron la publicación anterior, doy detalles por inbox y mando foto 1911 colt serie 80 con dinero en mano al trato. Persignados, curiosos absténganse”, se lee. Por el artefacto hace petición de 19 mil pesos.



En el comentario hecho por elemento del ejecito la población debe abstenerse un arma de fuego de forma ilegal, ya que para esto deben recurrir ante la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), para tramitar los permisos correspondientes, ya que de lo contrario incurren en un delito.