Tras el incendio, reanudan clases en primaria de Nanchital Tweet Tras el incendio de la bodega de la escuela primaria Miguel Hidalgo, cerca de 800 alumnos que reciben clases en el plantel reanudaron el día de ayer sus actividades, se presume que el fuego pudo ser provocado en base al reporte de elementos de protección civil, sin embargo esperan el peritaje al tratarse de una institución Federal, comento el supervisor de la zona escolar 116 Nanchital - 2017-12-04 17:47:18 - Areliz Sosa / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-12-04-23:48:15 Nanchital No fue necesario suspender las clases en las primarias, tras incendio Tras el incendio de la bodega de la escuela primaria Miguel Hidalgo, cerca de 800 alumnos que reciben clases en el plantel reanudaron el día de ayer sus actividades, se presume que el fuego pudo ser provocado en base al reporte de elementos de protección civil, sin embargo esperan el peritaje al tratarse de una institución Federal, comento el supervisor de la zona escolar 116.



Los hechos fueron reportados la tarde del domingo cuando los estudiantes de bachillerato de la UPAV, se encontraban en clases y al darse cuenta que de la bodega del plantel salía mucho humo de inmediato alertaron a los elementos de Protección Civil para que se trasladaran al lugar.



En la visita realizada la mañana del lunes al plantel por parte del supervisor de la zona escolar 116 de esta ciudad, Félix Vargas Juárez dijo, “Las pérdidas que se registraron dentro de la bodega son mínimas, pues ahí podríamos decir se encontraban puros cachivaches, dos climas, sillas, papelería, cosas que no se estaban utilizando”.



Sin embargo, para que los alumnos pudieran retomar sus clases, elementos de Protección Civil llevaron a cabo acordonamiento del área para evitar que los estudiantes sufran un accidente y a su vez constataron la valoración de los daños cumpliendo con el protocolo de seguridad, además que informaron que pudo tratarse de un incendio provocado, comentó el entrevistado.



Agregando Vargas Juárez, para evitar que los alumnos sufran un accidente, personal de Protección Civil, solicito a los docentes estar al pendiente que los estudiantes no jueguen cerca de la bodega, para evitar que alguno de ellos resulte lesionado.

