Supuesto trabajador de CFE estafa a ciudadanos en Villa Cuichapa

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-04-23:45:56 Moloacán El supuesto trabajador de la CFE dijo a varios usuarios que podía lograr a cambio de dinero que su recibo fuera de menos cantidad

Un supuesto trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha encargado de estafar a varios habitantes de Villa Cuichapa, bajo el argumento que puede lograr que en su próximo recibo paguen menos dinero por el consumo hecho en dos meses.



De acuerdo a la información obtenida, el individuo porta un uniforme de la citada empresa, consigo trae una tabla con la que aparenta que está realizando las necesarias lecturas, por ello se ha acercado con varios usuarios a quienes ha externado que pagarán una elevada cantidad por el consumo de energía eléctrica, manifestándoles que a cambio de una cierta cantidad de dinero él puede ayudarlos a que paguen menos.



Se logró saber que un ama de casa vecina de la colonia 18 de Marzo, entregó la cantidad de mil pesos, pero posteriormente le informaron que el personal de la CFE a un no está realizando las lecturas y ninguno tiene la capacidad para modificar lo que cada usuario pagará cada bimestre.



La única función del personal es realizar el corte en caso que el usuario no haya cumplido con el pago, tomar lecturas, hacer reconexiones, entre otras labores de campo.



Una de las personas a quien el indivuo le solicitó dinero a cambio de sus “servicios”, dijo que la ciudadanía debe estar al pendiente, para evitar caer en una estafa, ya que en caso que la cantidad en su recibo sea más alta de lo norma deben acudir a reportar el hecho ante las oficinas de la empresa para arreglar la problemática.



“Me pidió dinero, me dijo que él podía ayudarme a pagar menos, pero no le creí, le pedí que se identificara pero se negó, luego de un pequeño instante se retiró”, dijo.