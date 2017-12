Sindicatos del Itesco, trabajan normalmente: directora

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-04-23:18:32 Coatzacoalcos María Inés Núñez Monreal, directora educativa del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO).

Hasta el momento los dos sindicatos, se mantiene trabajando en tiempo y forma de la manera más normal que pueda existir, manifestó María Inés Núñez Monreal, directora educativa del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO).



Luego de que el pasado mes de agosto, se diera una inconformidad por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (S.U.T.I.TE.S.CO), ya que alegaban que la directora tenía preferencias por el nuevo Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (S.I.T.I.TE.S.CO), a quienes beneficiaba con más horas de clases.



“No existe como tal una depuración de personal por ninguno de los sindicatos, y yo más que ver a dos sindicatos veo a todos los maestros y trabajadores que conforman la institución, no quisiera verlos que pertenecen a uno y a otro, los vemos al final de cuentas a todos como trabajadores y administrativos, y la verdad estamos trabajando muy bien con los dos sindicatos”, declaró.



Núñez Monreal, aseguró que pese a que surgió el nuevo sindicato este año, y ahora son dos, no es algo que les afecte en lo absoluto, ya que el número de trabajadores es el mismo, con una cifra de entre 200 y 350, sólo que unos son agremiados de un sindicato y otra parte de otro.



Al mismo tiempo reveló que cada uno de los que conforman el (S.U.T.I.TE.S.CO) y (S.I.T.I.TE.S.CO) a finales de año van a recibir sus prestaciones como lo marca la ley, aguinaldos, y demás prestaciones, afirmó.





ITESCO CON INTERNET



Más de medio millón de pesos invirtió el ITESCO, este año para abastecimiento de todo el plantel educativo de ‘señal abierta de internet’, beneficiando a más de 5 mil 500 alumnos, docentes y administrativos de la universidad.



María Inés Núñez Monreal, directora, contó que el plantel central ya cuenta con el servicio de internet gratuito; luego de ser una necesidad primordial para el desempeño académico de los alumnos, y también para quien colaboran en la institución.



“Lo que se invirtió no fue sólo para tener el internet, si no que se tuvo que comprar más equipo con más soporte, estamos trabajando en el ‘Data center’ y yo creo que llevamos más de medio millón de pesos, ya que desconozco si antes se tenía el servició pero desde que yo entre había mucho problema con el internet y eso es básico para poder trabajar”, retribuyó.



Indicó que son más de 5 mil 500 trabajadores y alumnos los beneficiados, y la colocación oficial del internet se realizó el pasado 28 de noviembre.