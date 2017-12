Adeuda Yunes Linares 400 mdp a tecnológicos de Veracruz: Héctor Yunes

"Miguel Ángel Yunes Linares ya se aduartó", aseveró el senador priistas Héctor Yunes Landa, al dar a conocer el adeudo que mantiene el gobierno del estado con 26 institutos tecnológicos que asciende a los 400 millones de pesos.



Dijo que aun cuando el mandatario estatal se la pasa culpando a su antecesor de todo lo que acontece en la entidad, esa deuda es de su gobierno.



"Resulta que el gobernador Miguel Ángel Yunes ya se ‘aduartó’ y ha dejado de aportar la parte que le corresponde para la integración de este presupuesto y digo se ‘aduartó’ porque Javier Duarte fue criticado por no aplicar los recuerdos federales y estatales a donde correspondía", abundó.



Asimismo criticó que los alcaldes panistas encabezados por su dirigente nacional, Ricardo Anaya, hayan tomado el palacio de gobierno en reclamo de pagos pendientes del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, y ahora el gobernador de ese partido Yunes Linares esté teniendo las mismas prácticas.



"Ahora resulta que Miguel Ángel Yunes está haciendo una agresión incluso creo, mayor. No sólo no les cumplió a los alcaldes que le tenían deudas anteriores, sino además ahora está agrediendo lo más sensible que es la educación de 90 mil jóvenes de Veracruz", abundó.



De esa forma advirtió que ese recurso podría ser utilizado en campaña el próximo año pues es el tema que más "entusiasma" a Yunes Linares.



"No sé si lo guardaron o lo metieron al sauna financiero para después utilizar estos intereses en otros temas que pueden ser los temas electorales. Es lo que veo que tiene al gobernador muy entusiasmado, muy metido en ese tema", apuntó.



Yunes Landa dijo además que ya pidió al Gobierno de la República, y al ser miembro del área educativa en el Senado de la República, a la Secretaría de Educación Pública, "que no dejen de depositar a Veracruz porque los tecnológicos no deben ser castigados".