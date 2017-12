Rinde Américo último Informe de labores

Aun con la ausencia del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en su cuarto informe de gobierno, el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez reconoció el interés y preocupación del mandatario estatal por la capital del estado tras admitir que los retos que enfrenta su gobierno no son sencillos.



En ese tenor y pese a la advertencia de Yunes Linares por retirarle la seguridad a la ciudad luego de que no asistió a la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, sostuvo que seguirán atentos a su convocatoria para hacer causa común, cuando se trate del bienestar de los veracruzanos



"Los xalapeños nos damos cuenta de la adecuada coordinación que ha logrado con el gobierno federal para atender la seguridad y seguiremos atentos a su convocatoria para hacer causa común, cuando se trate del bienestar de los veracruzanos", subrayó.



Asimismo nombró a los Senadores Pepe Yunes Zorrilla quien estuvo presente y Héctor Yunes Landa, y agradeció sus gestiones para concretar importantes obras para Xalapa.



"Hemos trabajado por hacerle justicia a la capital, por regresarle su dignidad, su grandeza, sirviendo a todos los xalapeños por igual", aseveró el alcalde durante su cuarto informó de gobierno.



En el complejo cultural y deportivo “Salvador Díaz Mirón”, recordó que esa fue una obra que se construyó gracias a las gestiones de legisladores, líderes del Movimiento Antorchista y al respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, en un reconocimiento a la grandeza cultural de Xalapa.



"Cicerón decía que la justicia es suficiente para la confianza. Por ello hemos trabajado por hacerle justicia a la capital, por regresarle su dignidad, su grandeza, sirviendo a todos los xalapeños por igual. La confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda", dijo.



Por ello, abundó, la confianza ha sido un valor que les ha permitido caminar juntos como gobierno y sociedad.



Aseveró que como nunca en su historia, en cuatro años de gobierno fueron testigos de una gran movilización ciudadana, lo mismo para cumplir puntualmente con las contribuciones, que para participar en Comités de obras públicas y de vigilancia, en jornadas de salud y faenas vecinales.



"No tengo ninguna duda, esta es la era de la movilización ciudadana, de la organización social. La participación es la energía democrática de los nuevos tiempos de México y del mundo", remarcó.



Recoció que los empresarios xalapeños se sumaron decididamente a esa ola de transformación que ha vivido la ciudad.



"Quiero reconocer al Grupo Chedraui, quienes a través del programa Juntos por Nuestra Capital, donaron concreto hidráulico para la construcción de decenas de vialidades. Permítanme hacer también un reconocimiento a los integrantes de las cámaras empresariales, como Canaco, Canirac, Canacintra, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Hoteles y Moteles, los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Abogados, entre otras, con quienes hemos realizado diversos proyectos para el desarrollo de Xalapa", abundó.



Subrayó que la confianza ciudadana permitió romper récords en obra pública pues se realizaron acciones pensando en las nuevas generaciones, que fueron proyectadas para solucionar problemas de la gente.



"Obras como los colectores pluviales, que no lucen, pero que son necesarias. Que no generan aplausos, pero que evitan inundaciones", apuntó.

?

Centro histórico



Recordó que desde hace décadas no se invertía en el mejoramiento del Centro Histórico.



"Tomamos esta difícil decisión por una Xalapa más humana, incluyente, en donde el centro de la ciudad sea para todos, en donde podamos caminarla y disfrutar de sus atractivos arquitectónicos, históricos, culturales y gastronómicos, dándole un nuevo impulso al desarrollo económico", abundó.



De esa forma anunció que las calles, Lucio, entre Juárez y Enríquez, y Xalapeños Ilustres, entre Insurgentes y Carrillo Puerto, a partir de ayer están abiertas a la circulación.



"Con el mejoramiento de las vialidades del Centro Histórico y con el programa Camina Xalapa buscamos poner al peatón en la cima jerárquica de la pirámide de la movilidad. Hoy las personas caminan en un Centro Histórico más seguro, iluminado, turístico y generador de empleos", sostuvo.



Escuelas



Zúñiga Martínez refirió que no solo se realizaron obras, como domos, muros de contención, bardas perimetrales, salones, baños ecológicos o regularización de la situación jurídica patrimonial de muchas escuelas.



Apuntó que también apoyaron a estudiantes con becas, con útiles escolares, con viajes educativos o deportivos.



"En cuatro años, reconocimos a más de 10 mil niñas y niños, por su desempeño escolar y a mil docentes, por su entrega y dedicación a esta noble tarea de educar. El Ayuntamiento de Xalapa no les dio la espalda", dijo.



Señaló que su administración entregó la mayor inversión que un gobierno municipal en todo el estado haya realizado en el mejoramiento de escuelas públicas.



En esa misma estrategia, remarcó, renovaron las bibliotecas municipales, espacios de estudio y recreación, en diversos puntos de la ciudad.



DIF



Remarcó que desde el DIF Xalapa han ofrecido respaldo para tratar de reducir la brecha que generan la desigualdad y la pobreza.



"Reconozco la entrega y la dedicación de mi esposa Mariana Yorio para coordinar estos esfuerzos. Lo reconozco con el corazón, porque ella ha tenido en estos años una tarea también muy relevante, la de cuidar a nuestros hijos Ana Sofía, Tamara y José Antonio", agregó.



Subrayó que desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia entregaron apoyos alimentarios, calzado, medicinas, instrumentos para personas con discapacidad, se construyeron comedores comunitarios y el Taller de investigación protésica, único en el estado de Veracruz.



"Con los integrantes del Club Rotario Xalapa y las fundaciones internacionales Devlyn y OneSight, apoyamos a más de 5 mil personas con estudios oftalmológicos y sus respectivos lentes y armazones", recordó.



Por ello, destacó que Xalapa es el único municipio veracruzano distinguido por el Gobierno de la República en materia de inclusión laboral.



Reconoció la labor de agrupaciones como el Cuerpo de Bomberos, Cáritas, AHTECA, al Banco de Alimentos Maná, al Instituto Down, entre muchas otras asociaciones y colectivos que tuvieron la confianza de acercarse y sumarse al apoyo brindado por su gobierno.



"También a las agrupaciones protectoras de animales como el Proyecto Arpa e instituciones como la UNAM y The Donkey Sanctuary. Con ellos, fuimos los primeros en implementar un programa de jubilación de caballos recolectores de basura, para sustitutirlos por motocarros", dijo.



?

Además destacó la rehabilitación de los inmuebles del Centro Histórico y del auditorio Salvador Díaz Mirón, así como la reconstrucción del IMAC y el Taller de Arte Popular, edificado en un terreno abandonado, que ha permitido disminuir la delincuencia en la zona.



"La rehabilitación y promoción del campo de entrenamiento de los Zorros; del parque deportivo de la colonia 21 de Marzo; del Centro deportivo Santa Fe Diego López, en un fraccionamiento que gracias al Ayuntamiento ya está electrificado; el área recreativa Buena Vista y las canchas de la colonia Represa del Carmen, entre otras, son parte de la estrategia para regenerar el tejido social e inhibir los actos delictivos", sostuvo.



Agradeció y reconoció al Presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo fue un aliado indiscutible de los xalapeños y veracruzanos.



"Su visión municipalista nos permitió tener siempre las puertas abiertas del Gobierno de la República y recibir recursos extraordinarios de la Secretaría de Hacienda, de la Conagua, de la SEDATU, de la Secretaría de Cultura y de Banobras, entre otras", dijo:





Destacó la alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo que ha sido determinante para orientar el rumbo de un desarrollo sustentable y sostenible para la capital.



"Esta alianza estratégica ha permitido obtener soluciones viables y acertadas sobre cómo ampliar la vida útil del relleno sanitario en Xalapa a partir de la construcción de un biodigestor que transforme los residuos sólidos orgánicos en energía eléctrica", abundó.



Dijo que ese proyecto fue concretado con el respaldo de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ y avalado por el propio Fondo para el Medio Ambiente Mundial que aportará 8 millones de dólares para su realización.



"Un biodigestor como el que se planea instalar en Xalapa representa una solución tecnológica eficiente para tratar la basura, producir energía limpia y reducir drásticamente las emisiones de gases. Una vez concluido, evitará que unas 71 mil toneladas de dióxido de carbono lleguen a la atmósfera, lo que equivale a que dejen de circular más de 2 mil 700 autos al año", detalló.



Finalmente Américo Zúñiga Martínez sostuvo que su gobierno fue innovador, que le apostó a los datos abiertos, a la construcción de una ciudad inclusiva, a la transparencia como principio rector, generador de confianza y eso dio como resultado un trabajo eficiente, ordenado y demostrable para todos.



"El reto fue gobernar con los ciudadanos, y así como hoy damos cuenta de los avances de cuatro años de resultados, debemos de ser conscientes de nuestros desafíos. Por ello, quiero reconocer el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que junto con el BID estamos proponiendo, para trazar una hoja de ruta para los próximos 20 años. En Xalapa trabajamos por el presente, pensando en el futuro de todos", concluyó.



Entre los asistentes estuvo el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, el senador José Yunes Zorrilla, la delegada de la Secretaria de Desarrollo Social, Anilú Ingram Vallines.



Además su esposa Mariana Yorio, sus hijos, sus hermanos y su madre Guillermina Zúñiga.



Académicos, empresarios, líderes religiosos, magistrados, entre otros.