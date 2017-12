Improcedentes, amenazas de MAYL contra municipios: José Yunes

El senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Yunes Zorrilla, consideró que la advertencia del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares de retirar la seguridad a municipios que gobernará Morena, luego de que algunos alcaldes electos no asistieran a la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, es improcedente, pues aseguró que cada nivel de gobierno tiene su responsabilidad.



"Eso es improcedente, a mí me parece que constitucionalmente cada nivel de gobierno tiene formalmente su responsabilidad, queda claro también constitucionalmente cuales son concurrentes y ahora hay que tratar de revisar si ese andamiaje legal es el que eficientemente permite combatir este mal de seguridad", dijo.



Previo al cuarto Informe de Gobierno del alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, subrayó que en la capital del estado como en muchos otros lugares debe de haber acompañamiento federal y ello no tiene que ver con "dichos o no dichos".



"En este sentido en la capital del estado y en muchos otros lugares hay acompañamiento federal, esto evidentemente no tiene nada que ver con dichos o no dichos de otro gobierno", apuntó.



Insistió en que la seguridad está descontrolada, aunque advirtió que ello no debe de incitar a sacar un posicionamiento político, sino a generar condiciones y asumir responsabilidades y dar resultados.



"A mí me parece que hay explorar todas las posibilidades que permitan resolver el problema de seguridad aquí en Xalapa y en el resto del estado, está descontrolado y esto no es un dicho para tratar de sacar un tipo de posicionamiento político, es para reconocer que hay que generar condiciones positivas todos, asumir responsabilidades y dar resultados", abundó.



Cuestionado sobre el distanciamiento del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares con el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, remarcó que el tema de la seguridad no debe politizarse y particularmente en Xalapa, pues el único modo de que se resuelva es a través del diálogo, coordinación y la suma de esfuerzos.



"Yo estaría porque esto se pueda resolver en ese sentido lo más pronto posible, no es un tema que pueda responder a temas de partido o de colores. He seguido las declaraciones puntuales del presidente municipal, de Américo, y en ese sentido me queda claro el interés por mantener hasta el último minuto de su administración una coordinación plena con los niveles de gobierno estatal y federal y me parece de manera responsable en un mismo frente de poder solucionar buena parte de las demandas muy sensibles de Xalapa".



Finalmente y en el tema electoral dijo que está esperando a que los tiempos se cumplan para hablar de los posibles candidatos, "los tiempos del partido están muy claros ya, en ese sentido estaremos esperando a que se cumplan".