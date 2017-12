Coatzacoalcos, la capital de los 'elefantes blancos'; en riesgo la ZEE

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-04-02:32:52 Coatzacoalcos

La lentitud con la que avanzan las obras de infraestructura en Coatzacoalcos, hacen sospechar que la historia se repita con su Zona Económica Especial.



Coatzacoalcos es una de las primeras tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) designadas por la actual administración. Las empresas que inviertan en este lugar recibirán incentivos fiscales. Para lograr un proyecto en cualquier ZEE, es necesario tener infraestructura en buenas condiciones. Sin embargo, la realidad en esta ciudad del estado de Veracruz es muy distinta.



Javier Duarte, exgobernador de la entidad, publicitaba en noviembre de 2015 que la red carretera del estado se había ampliado y modernizado, y mencionaba que, para ello, se habían invertido más de 14 mil millones de pesos. Pero hay diversos proyectos en Veracruz que no son más que 'elefantes blancos' que no se han podido concretar -algunos incluso desde hace tres gubernaturas-.



"En Coatzacoalcos tenemos las peores carreteras del país. Es como una isla que tiene salida hacia el sureste, rumbo a Villahermosa, con un puente que tiene más de 60 años. Se requiere otro puente de 950 metros que no han podido hacer", dijo Rocío Nahle, diputada federal de Morena.



Entre los 'elefantes blancos' de Coatzacoalcos está el distribuidor vial para el recinto portuario. Este proyecto comenzó a construirse en 2004. Seis años después se habían invertido 560 millones de pesos y la construcción seguía sin terminarse.



Hasta este momento, se necesitan otros 400 millones de pesos más para finalizar el distribuidor.