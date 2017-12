Ley de seguridad no debe caer en intromisión: AN

El Congreso del Estado debe de vigilar que la Ley de Seguridad Interior no se convierta en una “intromisión” para los ciudadanos veracruzanos, afirmó la diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales.



La integrante de la comisión de Gobernación y presidenta de la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad por la problemática de Personas Desaparecidas, subrayó que la Legislatura tiene que ser “cuidadosa” a la hora de aterrizar este marco en Veracruz.



Esto aunque el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, criticó a quienes cuestionaron la Ley de Seguridad Interior, calificando sus argumentos de “frívolos y banales”.



En ese sentido, planteó que en este tema se tiene que escuchar la opinión de los colectivos y de todos aquellos que están interesados en el tema.



Opinó que la Ley de Seguridad Interior que aprobó la Cámara de Diputados tiene puntos debatibles o perfectibles, de ahí que el Congreso local tiene que revisarla a profundidad.



“Nuestro trabajo es resguardar la seguridad de los ciudadanos, es cierto, pero también es cierto que hay que poner límites par que ese resguardo no se revierta y no se convierta después en una intromisión”, declaró.



En ese sentido opinó que en su momento este tema se tiene que abordar con seriedad por el Congreso, criticando que para la sesión solemne en la que entregó la medalla “Adolfo Ruíz Cortines 2017” a las Secretarías de Marina y Defensa Nacional apenas y acudieron 30 legisladores.



Finalmente consideró que en el caso de la Marina no se puede generalizar en casos como el del empresario veracruzano que fue secuestrado por sus elementos en la Ciudad de México, ya que la mayoría de los marinos se dedica a cumplir con su labor.