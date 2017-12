Encuentran degollados a dos acayuqueños en Cancún

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-03-01:17:42 Acayucan Tres personas entre ellas dos acayuqueños fueron encontradas degolladas en Cancún, Quintana Roo

Dos ciudadanos acayuqueños que radicaban por cuestiones laborales en Cancún, Quintana Roo, fueron localizados con heridas profundas en el cuello, uno sin vida y otro en grave estado de salud, en una vivienda de esa turística ciudad, en la madrugada del viernes.



Los hechos se registraron en un domicilio de la región 233, manzana 35, entre las calles 78 y 27 de la cabecera municipal cancunense.



Los dos acayuqueños fueron encontrados junto con una tercera víctima, amarrados de las manos hacia atrás, degollados y vendados de los ojos.



La vivienda fue cateada por los mismos ladrones.



En el lugar, las autoridades señalaron que aunque los ahora occisos llevaban consigo algunas identificaciones, no lograron confirmar que se tratara de ellos, pues el rostro lo tenían completamente deforme y tenían lesiones que no dejaban ver con exactitud las características.



El sobreviviente se llama Luis Alberto Vázquez y el occiso, Luis Morales, tío y sobrino respectivamente. Ambos con domicilio en Corral Nuevo, congregación de Acayucan. El último de 18 años de edad.



Los dos estaban viviendo en el sitio donde fueron encontrados junto con una tercera persona no identificada, pero que también rentaba junto con los acayuqueños.



El cuerpo del occiso será reclamado por sus familiares que ya viajaron a Cancún este sábado, para traerse el cuerpo y darle cristiana sepultura en Corral Nuevo.