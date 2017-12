Acayuqueños rechazan construcción de parque recreativo en área verde

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-02-02:45:37 Acayucan

La construcción de un parque recreativo para niños con capacidades diferentes, ha provocado sorpresa y encono a vecinos de la colonia José María Morelos, quienes manifestaron que ese lugar está considerado como área verde, además acusaron que el ingeniero Jorge Luis Barrera Martínez, excandidato a la presidencia municipal en las pasadas elecciones por el Partido del Trabajo (PT) les prometió un campo deportivo y de integración familiar, sin embargo todo quedó en simple promesa.



Este viernes a las 11:45 horas, vecinos de esa zona, manifestaron a los medios de comunicación su descontento debido a que iniciaron los trabajos en esa superficie ubicada sobre las calles Insurgentes entre Antonio Plaza y Manuel Acuña, del citado sector.



La señora María Antonieta García, presidenta de la colonia, dijo que hace algunos días vieron que inició el acarreo de material, sin saber de qué se trataba, de ahí el origen del descontento.



En el lugar los colonos dialogaron con la profesora María del Carmen Colonna de la Rosa, quien acudió con personal de CAEV tras el reporte de una fuga de drenaje.



Los vecinos increparon a la profesora, sin embargo ella les manifestó que no era la persona indicada para explicarles sobre el proyecto.





PARQUE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DEFERENTES





Mediante sesión de cabildo, se solicitó al congreso del Estado, la enajenación de este terreno, pues actualmente fue destinado para la construcción de un parque para personas con capacidades diferentes.



Todos los integrantes del cabildo firmaron el acta, misma que fue enviada al congreso del estado, donde la legislatura aprobó que ese terreno sea enajenado y destinado a la creación de este parque será para beneficio de la ciudadanía de la región.



Las instalaciones servirán para los alumnos de la escuela de educación especial “Margarito Nieto Herrera” quienes no tienen espacios dignos para sus eventos, asimismo para las USAER de las escuelas “Miguel Alemán”, “Aguirre Cinta”, USAER de Texistepec, Soconusco, Oluta, entre otras, pues este parque estará adaptado especialmente para los niños y jóvenes con discapacidades diferentes.



Colonna de la Rosa, dijo que se reunirán con los vecinos, porque no hay nada que ocultar en un proyecto que será de beneficio de todos.