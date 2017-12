Maestros del MMPV toman la MAG en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-02-01:41:14 Coatzacoalcos Maestros de la MAG que pertenecen al Movimiento Popular Magisterial Veracruzano tomaron las instalaciones del plantel y suspendieron clases en el turno vespertino en protesta por la llamada Reforma Educativa.

Maestros de la Escuela Secundaria General y de Bachilleres “Miguel Alemán González” que pertenecen al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) tomaron este viernes las instalaciones del plantel a nivel estatal en contra de la llamada Reforma Educativa que obliga a los maestros a evaluarse pedagógicamente y aquel que no pase dicha evaluación es dado de baja con lo que se violentan sus derechos laborales.



El maestro Leonardo Hernández Boettiger dijo que el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) lleva estas protestas a nivel estatal en contra de la mal llamada Reforma Educativa que viola los derechos laborales del Magisterio Veracruzano y tiene como finalidad el de privatizar la educación en nuestro país.



Por ello, un grupo de maestros están en contra de la Evaluación Magisterial hasta en tanto el Gobierno Federal no capacite previamente a los maestros y les otorgue cursos académicos que permita incrementar su nivel de conocimientos y se les respete sus derechos luego de presentar el examen de evaluación que se realiza a nivel nacional.



Los maestros del turno vespertino de la escuela que pertenecen al Movimiento Magisterial no permitieron el acceso a los alumnos y por lo tanto las clases se suspendieron.