Circulan unidades obsoletas de transporte en zona centro de Veracruz

En la zona centro circulan unidades obsoletas del transporte público que ya no deberían estar en funcionamiento y el principal problema es con la línea de Choferes y Cobradores, admitió Luis Rey Hernández González, jefe de departamento de Autotransporte Federal de Orizaba.



Señaló que hay líneas de transporte cuya problemática principal es la vejez de las unidades, como es el caso de la de Chyc, por lo que incluso hay acciones pendientes de inspección de las mismas.



Sin embargo, destacó que no se ha podido proceder debido a que esa empresa interpuso un recurso legal, aunque la facultad de la dependencia para actuar es en terminal, no es en trayecto de la ruta, ya que ahí le corresponde a la Policía Federal.



"Está en pendiente esa situación porque se deben agotar los términos legales", indicó Hernández González.



Destacó que el asunto está emproblemado legalmente y ya van para dos años que se llevó esta acción pero el recurso legal interpuesto ha dilatado el proceso demasiado.



Agregó que en caso de proceder la inspección y constatarse la antiguedad y mal estado de las unidades se podría proceder a la infracción y su detención, lo cual se hará en cuanto el proceso esté concluido totalmente y sin recursos pendientes para evitar que se vicie el nuevo procedimiento.



El jefe del departamento de Autotransporte Federal destacó que se espera que esta acción pudiera realizarse en breve.



Aclaró que la inspecciones no las determina la oficina a su cargo, sino que derivan de la Dirección General en Xalapa.



Agregó que se conoce hay otro problema con otra línea que podría estar en la misma situación por sus unidades, pero es Chyc la más significativa, pues en la pasada inspección que se dejó sin concluir el procedimiento se observó que un 60 por ciento de su parque vehicular estaba en esas condiciones, aunque habría que ver cómo están en la actualidad, pues al parecer han renovado algunos.



Recordó que el promedio de vida de un camión es de 20 años y después de ello se deben retirar para no poner en riesgo a los usuarios.