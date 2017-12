Con panismo enfila Veracruz a ser un estado fallido, deplora José Yunes

El estado de Veracruz está a punto de ser un estado fallido, señaló el senador José Yunes Zorrilla, al acudir a este municipio para reunirse con productores de café, quienes le agradecieron su apoyo y las gestiones que ha realizado en favor de este sector.



Consideró que las cosas no caminan bien en el estado, por lo que se debe trabajar mucho más por parte del gobierno del estado.



"En materia de seguridad está muy cerca de serlo (un estado fallido). Hay un descontrol y crecimiento de actos delictivos que generan mucha zozobra y que además repercuten en los ámbitos no sólo sociales sino hasta económicos", apuntó.



Descartó calificar el trabajo del secretario de Seguridad, Jaime Téllez Marié, pues consideró que eso corresponde a la sociedad, en tanto que él sólo puede reconocer que hay algo que no está funcionando en las acciones y políticas que se llevan para enfrentar a la delincuencia.



Reconoció que la inseguridad es una problemática nacional, pero en Veracruz ha ido creciendo y en esta zona en particular de manera dramática.



Señaló que los hechos que se han presentado en la región constituyen también un llamado de atención para todos, aunque hay quien tiene más responsabilidad porque cuenta con los recursos, los instrumentos de política y las atribuciones legales, como es el gobierno del estado para prevenir y hacer frente a la delincuencia.



Consideró que este escenario a un año de gobierno puede ser el marco para que los ciudadanos reflexionen en que no se pueden tomar decisiones tan relevantes e importantes, como es el elegir autoridades enojados o para un sólo propósito.



"Me parece que Veracruz merece un gobierno para hacer cumplir la ley, sin lugar a dudas, pero que resuelva los temas de seguridad, que le dé viabilidad económica a la entidad, que contenga el crecimiento de la pobreza, y permita aprovechar todas las ventajas y todas las potencialidades que el estado tiene en beneficio de su gente y eso no está sucediendo", apuntó.