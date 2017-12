Yunes Linares no puede contra inseguridad, urge comisionado federal para Veracruz: Senador

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-02-01:14:20 Tuxpan

Al cumplirse un año del gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, el senador Héctor Yunes Landa consideró que este ha sido peor que el de Javier Duarte de Ochoa y que urge designar a un comisionado de seguridad nacional para el estado.



Entrevistado a su visita a este puerto, declaró que tan solo en el ámbito de seguridad, Veracruz atraviesa una etapa muy difícil, en la que, el gobernador Yunes solo se ha pasado justificando los decesos, por ejemplo el de la fiscal asesinada en Pánuco o el del alcalde de Ixhuatlán de Madero.



Recordó que en 2014, Yunes Linares criticó a la administración duartista por negarse a considerar la opción de solicitar a un comisionado para la seguridad, pero ahora que los índices de violencia en el estado repuntaron, le recomendó retomar su propuesta.



"El gobernador dijo que era una tontería lo que yo propuse de designar a un comisionado de seguridad nacional para el estado y yo no entiendo cuál es la lógica de que haya propuesto esto mismo el 15 de septiembre de 2014 porque decía que Javier Duarte no podía con el paquete y ahora que se propone con él, diga que no. Ahora las cosas están peor que antes número por número".



Argumentó que en el estado se contabilizan más de mil 200 muertes más, que en comparación con el primer año de Duarte.



Señaló que "tonterías" son las que comete el Gobierno de Yunes Linares, pero en su forma de gobernar.



En cuanto a la creación de obra pública, el senador por Veracruz destacó la intervención del gobierno federal en este ámbito, pues tan solo el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha dado recursos para culminar obras que estaban a medias, y como ejemplo citó el libramiento Adolfo Lopez Mateos de este municipio.



Para finalizar ironizó que de lo positivo del primer año de gobierno de Yunes Linares, es que ya falta menos para que concluya.