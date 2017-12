Maestros del Sur de Veracruz serán sometidos a evaluación

Unos 3 mil maestros de Secundaria y Educación Superior en la Zona Sur, serán sometidos este fin de semana a un Proceso de Evaluación como parte de la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno Federal que pretende evaluar la calidad profesional-educativa y de conocimientos de los maestros que forman miles de estudiantes en las aulas educativas.



El examen que es aplicado por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente tendrá como sede las instalaciones del ITESCO y será aplicado durante sábado y domingo a maestros de Secundaria, de Educación Física y de Educación Media Superior pertenecientes a diversos sindicatos magisteriales federales y estatales que imparten clases en las aulas escolares de decenas de planteles educativos de la zona sur.



Se informó que el examen fue realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) con el objetivo de darle cumplimiento al Artículo 3 Constitucional que establece que los niños tienen derecho a recibir una educación de Calidad y es la primera vez en la historia que se realiza una evaluación de los perfiles y parámetros de los docentes, así como sus derechos, obligaciones desde el aspecto pedagogico y sus labores educativas.



Con este sistema se pretende evaluar a los maestros por lo menos una vez cada 4 años y quienes no acrediten estos exámenes de evaluación, serán capacitados y recibirán una segunda y hasta tercera oportunidad para que puedan pasar este examen siempre y cuando hayan ingresado como maestros antes del año 2013, mientras que los que ingresaron después de ese año y no acreditan el examen son dados de baja de forma automática y no tienen derecho a una segunda o tercera oportunidad.



Se prevé que este sábado durante la evaluación magisterial que tendrá como sede las instalaciones del ITESCO se presenten problemas de logística, empezando por la recepción de los docentes que van a presentar exámenes, muchos de los cuales ni siquiera van a aparecer en la base de datos.