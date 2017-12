Anuncia diputada González Sheridan su separación de Morena

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-01-19:18:28 Xalapa La diputada local por el distrito de Minatitlán, Miriam Judith González Sheridan, anunció su separación del grupo legislativo de Morena

La diputada Miriam Judith González Sheridan, anunció hoy su separación de la fracción de Morena, en medio de rumores que se desataron desde el inicio de semana y acusando que vivió dos años “amordazada”.



"Me voy de Morena porque solamente cuentan una historia en blanco y negro; Veracruz merece lo mejor sin importar los partidos políticos, los colores y una sola ideología", dijo.



En un mensaje en el Congreso del Estado, la legisladora por el distrito de Minatitlán afirmó que su decisión se desprende de diversas irregularidades, ya que no se transparentan los recursos que recibe su bancada.



Sin embargo, otras versiones señalan que la diputada quedó inconforme por no ser considerada para competir por una diputación federal.



En su conferencia afirmó que Morena no la ha respaldado para aterrizar proyectos a favor de su distrito, y la respuesta de la fracción “fue un no rotundo”.



Acusó que en Morena hay una gran incongruencia e intolerancia, al confirmar que tras su aparición en un evento con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al sur de la entidad, solo recibió reproches de sus mismos compañeros.



Sin embargo, todo indica que en los próximos días o meses pasará a formar parte del grupo legislativo del PAN.