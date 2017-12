Veracruz, sin políticas públicas para enfrentar el VIH-SIDA

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-01-19:06:53 Xalapa Veracruz carece de políticas públicas para combatir el VIH-SIDA en la entidad, afirman integrantes del grupo Multisectorial (Foto: Internet)

Durante este 2017, se identificaron mil 450 nuevos casos de VIH y 358 de SIDA en la entidad. De acuerdo a lo señalado por Patricia Ponce, del grupo Multisectorial en VIH-SIDA, a consecuencia de una inexistente política pública en la materia.



Sostuvo que mientras no haya por parte del gobierno estatal y la Secretaría de Salud una política pública para enfrentar la epidemia, los resultados serán desalentadores.



“Muchas veces lo que dicen es que cada vez hay más casos en Veracruz porque detectamos más, yo digo que eso es relativo, detectamos nosotros pero la Secretaría de Salud es muy poco el trabajo que hacen en detección”, dijo.



Agregó que la autoridad estatal no está tomando en serio la epidemia del VIH en el estado pues tiene el segundo lugar en casos acumulados de VIH del país así como en mortalidad: nueve defunciones por 100 mil habitantes, pero además el primer lugar en el país por el número de niños o niñas menores de 14 años en tratamiento aportando el 14 por ciento del total nacional.



“Siguen naciendo niñas y niños con el virus, lo que nos habla de una falta de política pública en materia de prevención perinatal”, dijo.



Lamentó que el secretario de Salud, Irán Suárez Villa, sea el primero que no desea trabajar de manera coordinada con un grupo de expertos que hace investigación pero que además está atento a la calidad de la atención y no violación a los derechos humanos de las personas, de manera gratuita.





>> PRESUPUESTO



Patricia Ponce criticó también que aunque el año pasado se autorizaron casi 60 millones de pesos, solo se entregaron 10 para el Programa Estatal de VIH, por lo que se trató de una simulación que puede repetirse para el 2018.



Negó que busque reflectores como lo dijo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares con esos señalamientos, pues apuntó que existe una desatención real.



“Soy luciérnaga y tengo luz propia, no necesito reflectores, el mismo secretario lo dijo, en diciembre del año pasado el Congreso del Estado autorizó casi 60 millones de pesos para el programa estatal de VIH y solamente entregaron 10 millones”, dijo.



Remarcó que es necesario acercar el servicio a la población rural indígena dado que el 10 por ciento de los municipios más afectados por el VIH-SIDA son indígenas.





>> PRUEBAS



Este viernes, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, se aplicaron 500 pruebas rápidas en la capital del estado así como en los municipios de Poza Rica, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos.