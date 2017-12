Estos son los estrenos de Netflix disponibles para Diciembre

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-01-18:30:52 Ciudad de México

Como cada mes, Netflix renueva su barra de programación pero también elimina algunas series, películas y documentales.



A continuación las series que podrás disfrutar mientras te acurrucas en la comodidad de tu casa:



Dark (Temporada 1)



El Chapo (Temporada 2)



Las chicas del cable (Temporada 2)



The Crown (Temporada 2)



Easy (Temporada 2)



Ultimate Beastmaster México



72 Animales peligrosos: América Lartina (Temporada 1)



La casa de papel (Temporada 1)



Fuller House (Temporada 3)



Scandal (Temporada 6)



Pretty Little Liars (Temporada 7)



Viingos (Temporada 4)



Películas:



Mi Happy Family



Bright



El Ascenso



Navidad en el camino



Tarjeta de Navidad



Maggie



Voces Ocultas



Noche infinita



La estafa de los Logan



La cumbre escarlata



Your Name



Creep 2



Documentales y Especiales:



Voyeur



Judd Apatow: The Return



Wormwood



Dave Chappelle: Equanimity



The toys that made us (Temporada 1)



All Things Must Pass: El Auge y hundimiento de tower records



Consintiendo a los niños:



Trollhunters



Dreamworks - Home Especial de fin de año



Navidad con los Storybots



Beat bugs: All together now



Trolls: Vamos a festejar



Isla Calaca