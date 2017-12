Empleados del Hospital Regional de Veracruz sí recibirán bono, en tarjetas

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-01-04:23:39 Veracruz El personal del Hospital Regional sí recibirá un bono, pero por disposición de Hacienda, será con tarjeta.

Los empleados del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz que reclamaban no poder cobrar su bono navideño en efectivo sólo lo podrán utilizar en especie de acuerdo a la normatividad federal.



El secretario de Salud de Veracruz, Arturo Irán Suárez Villa, respondió que el Gobierno Federal fue quien determinó que el bono de fin de año para los empleados del sector salud sea entregado en tarjeta electrónica y no en efectivo para que no se le dé un uso diferente al dispuesto.



Esto tras una manifestación realizada por el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.



“En efecto ayer tuvimos alguna inconformidad específicamente en trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz donde no quieren que su pago de fin de año, su bono de fin de año se haga por medio de una tarjeta electrónica.



“Es una norma que marca la Secretaría de Hacienda no es una norma en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Hacienda a nivel federal dice que todos los bonos para los trabajadores federales tienen que ser pagados por una tarjeta en la que ellos puedan ir a adquirir bienes y no retirar el efectivo de los cajeros”, explicó el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.



Suárez Villa especificó que la restricción que pone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el uso del bono es que este se gaste únicamente en alimentos y que no se pueda retirar el dinero en efectivo.



Con ello, destacó el secretario de salud, se evita que el fondo tenga un uso diferente al estipulado.



Además, agregó que no es la primera vez que se aplica esta medida pues cada año se sigue este procedimiento para la entrega y utilización del bono navideño para empleados del sector salud.