Se accidenta Acosta Croda en la carretera Xalapa-Veracruz

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-01-03:15:52 Cardel

El ex diputado federal del PAN, Rafael Acosta Croda, crítico del gobernador Miguel Ángel Yunes, sufrió un fuerte accidente automovilístico en la carretera federal Xalapa-Veracruz, cerca de Cardel.



La noche de este jueves, un camión cargado de caña sé le atravesó a la camioneta Suburban, en la cual viajaba el ex diputado federal del PAN, Rafael Acosta Croda.



Automovilistas qué circulaba por el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Grupos de emergencias acudieron al lugar y atendieron al ex diputado.



El accidente se produjo a la altura de la comunidad de Paso de Varas, en el municipio de Cardel.



El ex panista fue trasladado a bordo de un taxi a la ciudad de Cardel, al Hospital Regional. Estaba policontundido y presentaba heridas lacerantes en el cráneo.