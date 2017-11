PAN ‘convence’ a González Sheridan de abandonar Morena, trasciende

De acuerdo con información filtrada a los medios de comunicación, en próximas horas la diputada, Miriam Judith González Sheridan, oficializará su renuncia a la fracción de MORENA para quedar como legisladora independiente.



Se asegura que la legisladora se reunió esta tarde con el coordinador de la bancada del PAN, Sergio Hernández, con quien acordó que no formará parte de la bancada panista por el momento.



Según trascendió la legisladora por el Distrito XXVIII de Minatitlán estaría inconforme con Regeneración Nacional al no ser contemplada para competir por la Diputación federal.



Al ser cuestionada sobre dicho tema vía telefónica, González Sheridan prefirió no confirmar ni descartar esta versión, excusando que se encontraba en una reunión.

De acuerdo con el trascendido la diputada ya firmó el oficio en donde informa que renunciará a MORENA, grupo que se quedaría con 11 integrantes de concretarse esta situación.



Hay que recordar que el pasado 28 de noviembre, con motivo del banderazo para la reconstrucción de la carretera Minatitlán Coatzacoalcos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acudió a Minatitlán, siendo invitada de honor González Sheridan.



La diputada incluso apareció en una foto posando con el mandatario durante el vuelo de avión que realizaron al municipio de Coatzacoalcos, imagen que circuló en redes sociales.



Posteriormente el miércoles la diputada no se presentó a la asamblea de su bancada, misma que se realiza un día antes de cada sesión para acordar los puntos a tratar y sin justificar su falta.



González Sheridan tampoco asistió a la reunión que sostuvieron los diputados después de la sesión y de la comparecencia del gobernador de este jueves.



Se espera que después la diputada se adhiera al grupo legislativo del PAN, al igual que ocurrió con Sebastián Reyes Arellano, quien renunció a esa fracción a inicios de la LXIV Legislatura y tras unos meses como independiente pasó a ser parte de Acción Nacional.