MAYL amaga a los diputados del PRI y Morena; arremete contra El Universal

Advirtiendo a algunos diputados que deben de “preocuparse” por estar relacionados con hechos delictivos; arremetiendo contra medios nacionales como El Universal, así como de los partidos de oposición y de organizaciones como ONEA, al ser de la familia Gidi que también es dueña de Intermercado, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, compareció ante el Poder Legislativo.



Sin importar que en este tipo de eventos se debe evitar realizar alusiones personales, el mandatario no vaciló en sacar los trapos sucios de quienes lo cuestionaron en la tribuna del Recinto Oficial de sesiones.



Tal es el caso del coordinador del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri, a quien el Ejecutivo le dijo que se debe de “preocupar”.



Aseveró que el legisladora “añora” el pasado, pues actualmente ya no se le paga a su periódico “el mañanero” la cantidad de 2 millones 775 mil pesos en publicidad.



Asimismo argumentó que a la fecha ya no se destinan recursos públicos a su familia disfrazando las transacciones como si fueran en beneficio del deporte, en alusión a todos los apoyos que recibió su familiar, el diputado federal Fidel Kuri, dueño del equipo Tiburones Rojos, por parte del gobierno de Javier Duarte.



A la par señaló a Kuri Kuri de buscar impunidad en un hecho delictivo en el que se vio implicado, de ahí que le informó que “habrá más noticias” respecto a los exfuncionarios señalados de corrupción en distintos periodos de los últimos dos gobiernos estatales.



“Habrá noticias, diputado Kuri, tenga la absoluta seguridad que habrá noticias positivas para los veracruzanos”, acotó.



Fue entonces que el Ejecutivo reveló que el diputado por Acayucan buscó impunidad en un ilícito en el que se vio implicado hace algunos meses, por lo que lo acusó de tener una postura “cosmética”.



“En el fondo usted reclama el tema de inseguridad, pero quiero recordarle que hace unos dos o tres meses le convocaron para platicar acerca de una camioneta de su propiedad que conducía PET robado y en ese momento no se habló de inseguridad ni de impunidad, en ese momento se pidió una consideración especial.



“Esa etapa que usted añora ya se acabó, la ley se aplica por igual a todos, así sea el diputado Kuri, esa es una realidad, eso es lo que cambió en Veracruz”, señaló el mandatario.



Por su parte, también cuestionó al coordinador de MORENA, Amado Cruz Malpica, aseverando que extraña a los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, luego de que este lo cuestionó sobre la fallida estrategia de seguridad emprendida por su gobierno.



El mandatario reconoció que si bien hay razones suficientes para criticar a su gobierno en materia de seguridad pública, respecto a problemas como la corrupción la mayoría de los actores públicos optaron por callar mientras él “gritaba”.



Así, retomó lo dicho al inicio de su administración, acusando a MORENA de estar detrás de la toma de la presa Yuribia, en Coatzacoalcos.



Además, acusó que el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, fue puesto en vergüenza por el expresidente Felipe Calderón por haber registrado cero secuestros, cuando había más de 100 plagios solo en un año de su gobierno.



Yunes Linares ironizó en que se critique que las cifras actuales de inseguridad se manejen como históricas, cuando no había registro formal de incidencia delictiva hace 20 años.



Ante el cuestionamiento de Cruz Malpica, respecto de la incrustación de panistas en programas como el de “Veracruz comienza contigo”, revelada por una investigación de ONEA y El Universal, el mandatario recriminó que ese medio nacional recibió 125 millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa para consignar información que le beneficiara y en algunos casos, criticara a Yunes Linares.



Por ello, dijo, el monto en cuestión podría explicar las razones por la cuales El Universal publica notas diariamente con respecto a su administración, la mayoría en forma negativa.



“No le daré al Universal ni a nadie ni un centavo de los veracruzanos porque es dinero para el desarrollo social”, afirmó.



También acusó que en el caso de ONEA, el propietario de dicha organización, Carlos Gidi, se acercó a él cuando tomó protesta como gobernador y con la supuesta intención de una entrevista, reclamó el pago de 300 millones de pesos que Duarte de Ochoa le quedó a deber “de un negocio que hicieron”.



Hay que recordar que como dueños de ONEA la familia Gidi argumenta que a través de Intermercado, otra de sus empresas, realizaron préstamos a trabajadores del sector Salud y del sector educativo, de ahí que el gobierno hacía descuentos vía nomina a dichos empleados sin que se les depositaran los recursos, los cuales ahora exige.



“Los propietarios de ONEA lo primero que hicieron fue pedir una entrevista y solicitar que se les pagara más de 300 millones de pesos que les quedó a deber Javier Duarte, de ninguna manera”.

Acto seguido, Yunes Linares afirmó por enésima ocasión que tiene el conocimiento y también el valor para resolver el problema de inseguridad.



Respecto a la materia social, señaló que su gobierno no “compra conciencias” con despensas, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, utilizaba a los adultos mayores para sus fines políticos, negando de manera categórica que “Veracruz comienza contigo” sea un programa copiado a Javier Duarte, pues este no impulsó alguno similar.

Incluso el mandatario fue cuestionado sobre este rubro por el coordinador de la fracción panista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, quien en su intervención aseveró que la seguridad es el tema más preocupante.



“Hay un sentido reclamo de la sociedad en general por el clima de inseguridad que se vive en el Estado, no sólo por la actividad de la delincuencia organizada, la cual está cada vez más cerca de los ciudadanos comunes, sino porque la percepción ciudadana es que las instituciones han sido rebasadas por la delincuencia”.



Hernández reconoció que existe una disminución en delitos como la extorsión que se redujo un 3%, robo a casa habitación que pasó del 10 al 8%, robo de vehículos que pasó de 7 al 5% y lesiones de 5 al 3%.



“Pero delitos como secuestro, secuestro exprés y otros se han incrementado de 2% a 4%. Al respecto, y de acuerdo con lo que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), la percepción sobre la inseguridad pública en la Entidad Federativa pasó de 85.1% en 2016 a 89.95% en 2017 y este es el principal problema del estado, incluso por encima del desempleo”.



Lo mismo acusó el coordinador morenista, Amado Cruz, pues consideró que la actual administración ha fracasado en dicho rubro, cuando prometió dar resultados en los primeros seis meses.



Por su parte, a nombre de la fracción del PRI el diputado Carlos Antonio Morales Guevara, cuestionó que no se haya respetado realizar el ajuste al gasto como quedó establecido en la Ley de Egresos y el presupuesto de ingresos, de ahí que no está claro cómo se redujo de 20 mil a 6 mil millones de pesos el déficit financiero.



Por su parte, la coordinadora del PRD, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, defendió al Ejecutivo, argumentando que a quienes no les dan las cuentas “es porque no hicieron cuentas”, en relación a los cuestionamientos a los programas sociales.



Así desacreditó a las anteriores Legislatura, mismas que a su parecer tenían una “mayoría mecánica macaquera”, lo que no se repite en la actualidad.



Finalmente, el diputado del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, aseveró que la violencia se ha incrementado y el discurso minimalista también, al igual que pasó en administraciones anteriores.



“Aquí no pasa nada”, repiten una y otra vez. Para este gobierno, todo es culpa de los medios de comunicación que “reportan sólo cosas malas”.



Cuestionó que se les haya vendido un déficit fiscal que nunca existió, aseverando que no se pueden desaparecer 14 mil millones de pesos de déficit en un año, a menos que sólo sea una cortina de humo hecha con lápiz y papel, insistiendo en que la opacidad ha sido permanente.