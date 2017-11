Protestan por ausencia de regidores y síndico de Ciudad Mendoza

Integrantes de la organización civil Alianza ciudadana bloquearon este jueves por espacio de tres horas un carril de la avenida Hidalgo, justo frente al palacio municipal en protesta por la ausencia de los tres regidores y el síndico ante quienes presentaron diversos planteamientos en días pasados, al respecto el dirigente de esa organización, Roberto Huerta Abad, dijo que es lamentable que tengan que recurrir a esas medidas para que sus peticiones hagan eco en los ediles.



"Nosotros venimos hasta aquí para establecer dialogo con los ediles, pero como siempre no se encuentran en sus oficinas, hemos tenido respuesta del alcalde quién se ha ofrecido a establecer el dialogo, pero queremos que quede asentado que hemos pedido al personal de cada regidor y del sindico que nos firmen nuestras solicitudes porque ellos no se encuentran" comentó.



El primer tema es exigir se dote de alumbrado público a colonias del municipio aprovechando el cambio de algunas luminarias en la avenida principal, además de la conformación de la nueva policía municipal para mejorar la seguridad y vigilancia del municipio.



"La realidad es que en el municipio se han incrementado los robos a plena luz del día y desafortunadamente muchas personas no denuncian por temor, por eso es que solicitamos una estrategia de seguridad por lo menos para delitos menores, ya si el asunto va mas allá entonces que entren otras fuerzas" agregó.



A su arribo los integrantes de alianza ciudadana recorrieron cada una de las regidurías y la sindicatura sin embargo, ningún edil estuvo presente, por lo que sus secretarios particulares atendieron parcialmente sus demandas, con el compromiso de que en próximos días recibirán a los integrantes de alianza ciudadana para firmar los planteamientos que solicitan.



Finalmente cabe hacer mención que la preocupación de los integrantes de alianza ciudadana radica en que solo queda un mes de gestión para lograr algún acuerdo con la actual administración.