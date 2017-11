Suprimen agencias municipales en Río Blanco

Luego de que desde el 2015 el cabildo de Río Blanco realizó la propuesta para que se suprimieran las agencias municipales de Tenango y Vicente Guerrero con la finalidad de reducir gastos, además de considerar ya no cumplen con la función requerida, el congreso local publicó en la gaceta oficial del estado la aprobación para que a partir del 2018 no se realicen más elecciones para elegir agentes municipales, informó el regidor, Abimael del Valle.



“Esta propuesta fue del cabildo en pleno porque consideramos que se tenían que reducir los gastos y al tener dos agencias municipales que no cumplen con la función requerida, ni debida, optamos para que los tramites sean de manera más directa y se eficienten y de esta manera otorgar algunos beneficios, sobre todo a las administraciones que vienen en lo subsecuente” comentó.



El entrevistado dijo que los agentes municipales terminarán su periodo en febrero de 2018 y aunque solo percibían una gratificación por sus funciones, con esta medida el recurso será aplicado en otros rubros.



Recordó que fue hace aproximadamente 20 años que se contemplo la necesidad de crear las agencias municipales en las comunidades más alejadas al ayuntamiento para eficientar servicios, sin embargo con el avance de la tecnología ahora son obsoletas.



“Por eso es que en aquel momento se contempló la necesidad de poner las agencias municipales, porque eran funcionales, las necesidades han cambiado y ahora han dejado de ser funcionales es por eso que el cabildo en pleno favoreció con esa propuesta y que afortunadamente fue aprobada por el congreso del estado al hacerse pública para desaparecerlas y eficientar los trámites de la ciudadanía en general” concluyó.