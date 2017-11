Se reducirán algunos incentivos en fin de año, lamenta Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juan Manuel García González, reconoció que debido a la situación financiera, algunos de sus socios tendrán que recortar incentivos de fin de año.



En entrevista afirmó que los apoyos que se otorgan por ley se entregarán al 100 por ciento, como lo es salarios y aguinaldo, no así algunos otros que empresas solían dar a sus trabajadores como incentivos de fin de año.



Luego de que el Gobierno del Estado les debe recursos desde hace más de dos años, mencionó que mantienen adeudos con entidades bancarias.



“Este año no se podrá dar este incentivo, pero el pago de prestaciones que les corresponden por ley se depositará al 100 por ciento”.



Afirmó que buscarán por todos los medios cumplir con sus compromisos de fin de año, tal y como lo marca la Ley Federal del Trabajo.



“Desgraciadamente la mayoría de los empresarios estamos todos endeudados, pero todos tememos mucha inteligencia financiera y puedo asegurar que ningún empresario de nuestros medios industriales (incumplirá), vamos pagar lo justo. Los trabajadores deben tener la seguridad de eso”.



En otro tema, García González indicó que ningún socio de la Cámara de la Industria de Transformación recortará su personal antes de terminar el año, pese a la crisis financiera actual.



“Estamos subsistiendo, estamos en una condición precaria, pero esperamos que no (sea necesario el recorte de personal”.