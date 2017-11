Reclama Orfis obras deficientes a Jesús Carranza

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-30-01:56:24 Jesús Carranza El gobierno municipal de Jesús Carranza, que encabeza Gilberto Guillén Serrano, tiene observaciones de obras por más de dos millones de pesos

El Órgano de fiscalización superior del Estado (ORFIS), encontró irregularidades en más de 45 obras realizadas durante el 2016 por el gobierno municipal de Jesús Carranza, cuyo alcalde es Gilberto Guillén Serrano y por esa razón, ha requerido la aclaración de una inversión mayor a los dos millones cien mil pesos, en trabajos deficientes y con inconsistencias, en el contrato y otros aspectos.



Del informe emitido por el ORFIS al Congreso del Estado, se determinó que en una revisión realizada en forma técnica y personal; 17 obras fueron realizadas fuera de norma, 3 falta la validación del proyecto por la dependencia normativa, 10 presentan retraso en la terminación aún cuando se ha dado por concluida y 13 por situación física de inoperatividad.



Además de esos, el ORFIS reclama y considera un posible daño patrimonial en tres obras.



La primera de ellas es la obra número: 2016300910140 que consiste en la rehabilitación de red de alcantarillado sanitario tipo cajón entre las calles Miguel Hidalgo y Juan de la Luz Enríquez de la Cabecera Municipal, en el que se ejerció 1 millón, 200 mil pesos y que según la dependencia, es deficiente pese a ser una obra concluida ya que “ la obra descarga a un canal de cielo abierto, como se hace constar en Acta Circunstanciada de la visita física, de fecha 7 de marzo del 2017, asimismo, se manifiesta que existen usuarios que no se han conectado al alcantarillado sanitario debido a que recibieron la instrucción de no hacerlo hasta construir una etapa posterior, se identificó que cuenta con rejillas para aguas pluviales las cuales se mezclarán con aguas negras, por lo tanto es indispensable contar con el permiso de descarga de aguas residuales emitido por la CONAGUA y acta de entrega-recepción de la Oficina Operadora que garantice el correcto funcionamiento de la obra”.



La segunda obra que se considera pudiera ser un daño al patrimonio municipal, es la número 2016300910148 que consiste en la construcción de un pozo profundo para el abastecimiento de agua potable de las localidades de Jesús Carranza y Suchilapan del Río, ubicado en la localidad de Suchilapan del Río (primera etapa) en el que se gastó 573 mil ,403 pesos con 06 centavos.



La obra carece de operación pese a ser una obra reportada como concluida ya que “el pozo no cuenta con equipamiento para la extracción del agua, trabajos que no están considerados en los alcances del contrato y se encuentran en el Programa General de Inversión Ejercicio Fiscal 2017, así mismo carece de factibilidad del proyecto por la Oficina Operadora, validación del proyecto por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), permiso de perforación y título de concesión para el aprovechamiento del agua, por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como Acta Entrega-Recepción a la Oficina Operadora”.



La tercera es la obra número: 2016300910120 descrita como “Rehabilitación de drenaje sanitario de las calles Octava Norte y Novena Norte entre las calles Perimetral y Cuarta Oriente en la localidad de Nuevo Morelos, perteneciente al Municipio de Jesús Carranza, Ver.” en el que se invirtió 350 mil pesos y se ha dado como deficiente pese a estar terminada.



La observación indica que es una obra deficiente porque “se encontraron tramos aislados donde el tubo queda expuesto (registros ciegos y pozos de visita), así mismo faltó por encamisar 10.00 m hacia el registro 4; derivado de lo anterior es necesario cumplir con las especificaciones técnicas necesarias y presentar el Acta de Entrega-Recepción al Organismo”.



El daño considerado por el ORFIS por esas tres obras es de 2 millones, 123 mil, 403 pesos con 6 centavos.