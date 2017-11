Protestan enfermeras en el Hospital Regional de Veracruz

Wenceslao Fuentes/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-30-01:48:18 Veracruz A pesar de su inconformidad, no suspendieron el servicio ni la atención hospitalaria. Un grupo de trabajadores el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, principalmente enfermeras, tomaron por espacio de 40 minutos el área administrativa para manifestar su inconformidad por la forma en que este año recibirán su bono navideño, motivo por el cual se tuvo que suspender una rueda de prensa que estaba programada para dar a conocer casos de éxito que han realizado los especialistas de la institución.



De acuerdo a palabras del director, José Luis Cerecedo, este reducido grupo mostró su preocupación por la manera y el día en que se les pagará dicha prestación, sin embargo no realizaron ningún paro de labores, por lo que la operación del hospital nunca estuvo en riesgo.



Esta situación, misma que ya fue aclarada, no corresponde a la administración local del hospital, por lo que fue en la subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, a donde se tuvieron que enlazar telefónicamente para aclarar las dudas del personal.



Trascendió que el bono en otros años se les daba en especie, una despensa, sin embargo esta vez se los otorgarán a través de una tarjeta electrónica, al igual que el bono para uniformes.



Reportan estables a accidentados



Por otro lado, el subdirector médico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, doctor Avelino Guardado Sánchez dio a conocer que se encuentran estables los dos pacientes masculinos que ingresaron al hospital tras el aparatoso choque e incendio de un tráiler contra cuatro unidades más.



Detalló que ambos pacientes se encuentran policontusionados, es decir, presentan diversos golpes en todo el cuerpo, sin embargo, estas lesiones no ponen en riesgo sus vidas.



Al nosocomio solo fueron canalizados dos de los 10 heridos, por lo que el subdirector solo pudo dar detalles de la situación de estos pacientes.