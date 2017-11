Sedena y federales rastrean venta clandestina de pirotecnia en Veracruz

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y autoridades del ayuntamiento de Veracruz pondrán en marcha a partir del primer día de diciembre el operativo de detección de venta de cohetes y material explosivo.



Adolfo Poves Castro, director de Comercio, aclaró que la fecha no han tenido reportes pero exhortó a los ciudadanos, a reportar al ayuntamiento de Veracruz en caso de escuchar detonaciones o conocer sobre la venta clandestina de material pirotécnico.



"El exhortó es a la ciudadanía para que se comuniquen a la línea Veracruz 2 00 20 00 y hagan el reporte respectivo. Nosotros vamos a estar recepcionando cualquier queja y la vamos a atender de manera puntual".



Recordó que la responsabilidad y atribución mayor recae en la Secretaría de la Defensa Nacional pero ella autoridad municipal también participa en las acciones.



"Por normativa la autoridad que tiene a su cargo la regulación de armas de fuego y explosivos es la Sedena, sin embargo, nosotros nos coordinamos de manera plena con autoridades militares, Sedena, Policia Naval, Seguridad Pública y hacemos el trabajo para mantener segura a la ciudadanía y no se comercialice esta mercancía".



Además de la incautación de la mercancía hay multas que son impuestas por la autoridad federal que pueden ir de 1 a mil salarios mínimos, señaló el funcionario municipal.



Aclaró que se trata de acciones que se realizan de manera cotidiana pero se refuerzan debido a que Navidad y Año Nuevo repunta la comercialización de este tipo de productos.



"Se va a reforzar por Navidad y año nuevo. En diciembre empezamos el operativo pero ahorita no tenemos ningún reporte, en La Oficina no hay un solo reporte recepcionado ni el personal de Inspeccion ha reportado".