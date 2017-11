Alistan entrega-recepción en Ciudad Mendoza

A 32 días de que concluyan las actuales administraciones, en Ciudad Mendoza autoridades alistan la entrega recepción a las nuevas autoridades, por lo que ya han asistido a la capital del estado a capacitarse en este procedimiento.



"Estamos con ma entrega recepcion y estamos practicamente listos, estuvimos en xalapa recibiendo algunos documentos, checando algunas cosas que quedaran pendientes, no hay mayor problema" comentó.



Añadió que en lo que respecta al cierre de la administración, no habrá un reajuste de personal y serán las próximas autoridades municipales quiénes den seguimiento al pago de 8 millones pesos que no fueron entregados a las arcas muncipales durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



"Prácticamente el 15 de diciembre tenemos que tener listo todo, no tendremos reajuste de personal pero si informaremos a la próxima administración los pendientes que se dejaran principalmente la deuda de gobierno del estado con los mendocinos durante el gobierno de Javier Duarte, pues se nos quedó a deber 8 millones de pesos" mencionó.



Destacó que no se dejaran obras inconclusas y para ello personal de obras públicas labora los sábados y domingos, para concluir domos que se iniciaron hace unas semanas en escuelas.



"En el caso de la escuela Josefa Ortiz de Dominguez y la otra Alfonso Arrollo, se esta trabajando sabado y domingo, previa autorizacion de los padres de familia y esto nos da aliento para terminar en tiempo y forma" finalizó.