Capturan a 6 narcomenudistas en Hueyapan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-29-02:50:51 Hueyapan de Ocampo Los seis presuntos narcomenudistas de Acayucan y Oluta

Seis presuntos narcomenudistas de Acayucan y Oluta, a quienes se les localizó 180 dosis de marihuana, un arma de fuego y un vehículo con reporte de robo, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Lo anterior se registró durante un filtro de vigilancia y prevención del delito sobre la carretera federal 180 Costera del Golfo, a la altura de la localidad Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, a la altura de la gasolinera.



Los oficiales se percataron que el conductor de un vehículo Nissan Versa con placas de circulación XX25873, se desplazaba a exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance y solicitaron a los tripulantes que descendieran.



Tras realizarles una revisión a los ocupantes se les encontró 180 bolsitas nylon con marihuana, en el interior del vehículo un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido, con ocho cartuchos y al consultar el estado legal de la unidad motriz en la base de datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), arrojó reporte de robo.



Los detenidos identificados como Daniel C. C.; Wilber C. A.; Jorge Antonio R.T.; Francisco H. L.; Isauro S. Z. y Diego Aman V. M., todos de Acayucan y Oluta, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.