Detectan a 170 empresas que pudieron ser usadas para desvíos en Veracruz

Se tienen identificadas y en investigación más de 170 empresas que podrían haber sido utilizadas para desviar recursos, aseveró el contralor general del estado, Ramón Figuerola Piñera.



De dicha cantidad 25 caen en el supuesto de “empresa fantasma" por no haber sido localizadas, mismas con las que se habrían desviado, según el Sistema de Administración Tributaria (SAT), un monto involucrado de aproximadamente 3 mil millones de pesos.



Durante su comparecencia ante la comisión de Hacienda del Congreso Local, dijo que cada dependencia involucrada en el tema ha interpuesto las denuncias de hechos correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.



Por parte de la Contraloría, agregó, hay en proceso varios procedimientos aunque admitió que aún no hay sanciones firmes por la defensa a la que tienen derecho los presuntos responsables y a que están obligados a cumplir con el proceso administrativo correspondiente.



Ante los cuestionamientos de la diputada de MORENA, Daniela Griego Ceballos, sobre las denuncias por sobornos de la empresa Odebrecht a exfuncionarios de la pasada administración, el funcionario evitó responder o dar más información, argumentando que se trata de obras federales, sobre todo en lo que se refiere a la planta Etileno Siglo XXI.



En otro tema, aseveró afirmó que la dependencia a su cargo no tiene los recursos económicos, ni el tiempo o el personal para llevar a cabo una encuesta que revele la percepción que tienen los veracruzanos de la corrupción.



Detalló que en Veracruz hay 195 mil servidores públicos, de los cuales una buena parte es personal pagado con recursos federales.



Por su parte, observó, la Contraloría tiene 348 trabajadores, la mayor parte de confianza, de los cuales 170 son mujeres y existen 29 órganos internos de control.



Comentó que actualmente los Contralores internos son designados por el contralor general, con lo que se busca que se cumpla el perfil y que no pase lo mismo que en la pasada administración.