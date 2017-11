Afinan trabajadores de Salud demanda colectiva en Orizaba por empresas fantasma

Una demanda colectiva en contra de quien o quienes resulten responsables podrían interponer trabajadores de Vectores de todo el estado por el caso de las empresas fantasma, ya que hasta ahora más de la mitad de la plantilla ha detectado esa situación, indicó el secretario general de la Sección 70, Jesús Galicia Reyes.



Al asistir a una reunión con la base trabajadora en Orizaba en busca de su releección en el cargo, mencionó que son más de 750 trabajadores de la plantilla de mil 200 que hay en el estado, los que se han detectado con esa situación de haber recibido supuestos pagos de empresas fantasma.



"Son 750 afectados hasta el momento, seguimos en espera de que los compañeros hagan sus trámites ante Hacienda para verificar cuántos más están en esa situación", indicó.



Galicia Reyes destacó que a todos ellos se les ha apoyado para que interpongan su queja, ya que ese es un procemiento que tienen que hacer de manera individual, y estos trabajadores son asesorados por un abogado pagado por el sindicato.



Comentó que la intención es que en su momento se tenga toda la documentación para interponer una demanda, la cual sería en contra de persona o personas responsables, ya que no les consta que haya sido responsabilidad de la Secretaría de Salud.



Agregó que sería una demanda colectiva independiente de la que ponga cada quien de manera individual.



NO LABORARÁN SI NO RECIBEN EQUIPO COMPLETO



En cuanto a la situación que prevalece con las necesidades del gremio, indicó que les llegaron uniformes pero faltan piezas y equipo, como chalecos y cascos, por lo que se levantó una minuta para establecer que se les tiene que entregar lo que falta o de lo contrario no laborarán pues se pone en riesgo su integridad.



Indicó que debido al contacto directo con las sustancias, es necesario que el personal de Vectores cuente con el equipo completo, pues de no ser así se le pone en riesgo su salud.



Comentó que el pasado 3 de noviembre, en el Puerto, a un trabajador se le regó directamente el líquido en la espalda y se intoxicó.



El dirigente sindical estableció que trabajar con químicos no limita al trabajador de inmediato, sino que los daños son a largo plazo, por lo que se han solicitado estudios toxicológicos y en especial uno al tejido adiposo para conocer el estado de cada trabajador y poner atención en esto y ayudarles con la salud.



Reconoció que en algún momento se les dieron químicos caducos, situación que buscaron exponer al gobernador, que los canalizó con el secretario de Salud, quien dispuso el retiro de esos productos.



Entre los logros que el dirigente sindical expuso a los agremiados en su periodo está el haber logrado oficinas dignas, así como el otorgamiento de 525 plazas a personal que estaba de contrato, algunos desde el 20008 y 2009, cuando otras secciones en el país han tenido sólo uno o dos formalizados.