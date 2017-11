Xalapa, comprometida a colaborar con la seguridad: Américo Zúñiga

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-22:14:00 Xalapa El alcalde de Xalapa Américo Zúñiga, refrendó el compromiso de su administración con la seguridad de los habitantes

Frente al delicado momento que vivimos en el estado de Veracruz en materia de seguridad, el Ayuntamiento de Xalapa no cierra los ojos, ni las puertas de la colaboración, ni mucho menos desatiende un tema particularmente sensible como es la protección de la ciudadanía en todos los sentidos, afirmó en conferencia de prensa el alcalde Américo Zúñiga Martínez.



Señaló que la obligación del municipio es brindar seguridad pública de manera invariable e irrenunciable. “Así hemos cumplido y lo seguiremos haciendo hasta el último momento de nuestra gestión”.



No hay, ni habrá ningún ánimo de confrontación, ni siquiera hay razón para rivalizar ni caer en provocaciones de ninguna índole, porque los hechos hablan de nuestro compromiso integral a favor de las fuerzas de seguridad pública del Estado, para que la población xalapeña se sienta y esté protegida en su integridad personal y patrimonial, apuntó.



El munícipe explicó que la sociedad reclama seguridad y como gobierno estamos obligados a cumplir. En Xalapa, federación, estado y municipio, en alianza indestructible ante quienes nos quieren dividir.



Recordó que el pasado 16 de octubre, en sesión de Cabildo se aprobó el convenio modificatorio para que Xalapa cuente con Policía Municipal a partir de enero de 2018, tal y como lo solicitó el Jefe del Ejecutivo del Estado. Apoyamos en los hechos y de manera efectiva la creación de la Policía Municipal de esta ciudad, al grado de asegurar presupuestalmente su viabilidad.



Estamos a favor de que esta nueva fuerza policial municipal no sustituya las acciones de la policía actual, sino que se sume a ella multiplicando el número de elementos con dos atribuciones: proximidad y prevención del delito, puntualizó.



Zúñiga Martínez recordó que su gobierno ha sido referente de apoyo irrestricto a las instituciones de seguridad pública, tanto estatales como federales. La administración municipal ha hecho una inversión cercana a los cien millones de pesos a través de diversos fondos, para la compra de armamento, capacitación, incremento salarial, compra de vehículos y exámenes de confianza.



Además, Xalapa es la ciudad de Veracruz con mayor número de cámaras instaladas conectadas con el C4, y hemos colocado kits de videovigilancia doméstica en diferentes puntos de la ciudad.



Somos corresponsables, asumimos y cumplimos nuestra parte como gobierno para que los índices de seguridad vuelvan a garantizar un desarrollo integral; en ese sentido hemos hecho la más grande inversión histórica en obra pública, porque con mejores vialidades, iluminación, espacios públicos e infraestructura urbana, se inhibe la delincuencia. Esto nos permite hoy refrendar que Xalapa tiene un compromiso firme e indeclinable con la seguridad pública, concluyó.