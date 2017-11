Sistema anticorrupción de Veracruz debe ser realmente autónomo: José Galindo

En representante en Veracruz de “NOSOTRXS”, José Galindo, adelantó que vigilarán que el sistema estatal anticorrupción sea autónomo, una vez que se homologuen en Veracruz las leyes generales establecidas por la Federación.



Galindo, quien también es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, recordó que en los próximos meses el Congreso del Estado realizará el nombramiento del fiscal anticorrupción.



Cabe señalar que también se designará a los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de todos los titulares de los órganos internos de control que vigilarán el uso de los recursos públicos.



Por lo anterior, subrayó que no se debe de permitir que el sistema estatal anticorrupción esté subordinado a ningún interés.



Criticó que el Sistema Nacional Anticorrupción actualmente está “descabezado”, ya que no se ha nombrado a un fiscal titular.



“Aún no se define quién lo va a dirigir, de ahí que se prevén dificultades de que a nivel estatal se le dé autonomía al sistema local. Nuestro objetivo principal es buscar que los sistemas locales sean autónomos y haremos lo que esté en nuestras manos”, agregó.



Al respecto, comentó que se convocarán a especialistas en el tema del combate a la corrupción, para definir las medidas que la ciudadanía veracruzana puede tener para ejercer presión y procurar la autonomía a nivel local.



Explicó que con el apoyo de los ciudadanos se espera que “NOSOTRXS” sirva de intermediario para informar a la gente de sus Derechos y cómo exigirlos, así como el buen uso de los programas sociales y el correcto otorgamiento de los servicios públicos.



Comentó que su objetivo no es respaldar a un partido político, pero sí vigilar el acceso a la impartición de justicia y la integración de los poderes públicos.



En ese sentido invitó a los ciudadanos a participar en este proyecto que operará a nivel nacional, consultando sus postulados en la página “www.nosotros.org“.