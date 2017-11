Irresponsables, los comentarios de Yunes: Carranza

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-22:02:10 Coatzacoalcos El alcalde electo de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares

El alcalde electo de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por no asistir a la reunión de seguridad; aclaró que avisó con anticipación, pero no le permitieron enviar un representante.



“Yo creo que estos comentarios que hizo el gobernador son irresponsables de marcar pauta, sin conocer las causas, yo creo que aquí cada quien debe asumir sus funciones y responsabilidad. No estoy de acuerdo pienso que es una manera irresponsable.”



El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se refirió a los alcaldes en funciones y electos que no asistieron a dicha reunión para advertirles que el Grupo de Coordinación valorará si ante la inasistencia y falta de compromiso de estas personas, “de estos servidores públicos y futuros servidores públicos, decidimos, en reuniones posteriores, entregarles la responsabilidad del manejo de la seguridad pública a las personas que tomarán posesión el día primero de enero.”



Ante este anuncio, el alcalde electo de Coatzacoalcos, pidió respeto, “merecemos un respeto, todavía no estoy en funciones, claro que nos estamos preparando para trabajar en el municipio de Coatzacoalcos que es un abandono total y eso no es causa del actual gobierno, sino de muchos atrás y eso no evitara que asumamos nuestra responsabilidad.”



Explicó que su ausencia obedeció a compromisos ya adquiridos “en mi caso yo ya tenía planeado un viaje por eso no asistí y le pedí de favor al secretario de Gobierno, que me recibió la llamada que derivado de que ya tenía un compromiso le solicité que fuera mi asistente y me lo impidieron, esto quiere decir que no existe voluntad.”