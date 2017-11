Piden no creer en ofertas de empleo con ‘súper salarios’ en Tuxpan

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-28-21:45:42 Tuxpan Foto: www.google.com

La directora del Servicio Municipal de Empleo, Aurea Galaz López, advirtió a los buscadores de empleo que no se dejen sorprender por anuncios de puestos laborales con altos sueldos pues podría tratarse de un engaño.



En entrevista, sugirió a quienes necesiten de una vacante laboral, opten por acercarse a sus oficinas, ya que pueden tener la certeza de que las diferentes vacantes que se ofertan son de empresas legalmente establecidas.



“Son empleos que al menos están legales. La gente tiene una certeza de que si viene a esta oficina los vamos a mandar a un negocio debidamente registrado. Como siempre les decimos, no es como se da mucho que ponen anuncios en los postes de la luz o en cualquier lado o en las bardas, empleos con muchos signos de pesos, a esos hay que tenerles un poquito de cuidado porque no sabemos a ciencia cierta, vengan a las oficinas mejor”.



De cara a la época decembrina, en donde las diferentes empresas con motivo de las compras navideñas tienen más actividad, se han abierto plazas laborales, mismas que ya están a disposición de la población.



Refirió que son las tiendas departamentales, además de empresas relacionadas al ámbito turístico las que más ofertas de empleo tienen en estas fechas.



“Las vacantes que tenemos son para administrativos, contables, empleados, cajeras, vigilantes e intendentes”, estimó.



Aunque durante estos últimos meses del año la presencia de ciudadanos ante el Servicio Municipal de Empleo disminuye, declaró que sí hay plazas laborales para quienes pretendan iniciar el 2018 con trabajo.